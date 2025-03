Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kanadas Premier und Trump wollen Partnerschaft neu verhandeln

Kanada und die USA wollen über eine neue Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft verhandeln. Das sagte der kanadische Premierminister Mark Carney laut einer Zusammenfassung eines Telefongesprächs mit US-Präsident Donald Trump am Freitag. Die Verhandlungen sollen nach den Wahlen in Kanada am 28. April beginnen.

Deal für Panama-Häfen verzögert sich - Kreise

Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Verkauf von zwei Häfen am Panamakanal an ein Konsortium um Blackrock durch das chinesische Konglomerat CK Hutchison könnte sich verzögern. Der Abschluss des Deals werde wohl nicht im Rahmen der bisherigen Frist bis zum 2. April zustande kommen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Von Fed bevorzugte US-Inflationsrate im Februar stabil

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im Februar stabil geblieben. Das von der Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg um 2,5 (Vormonat: 2,5) Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine stabile Rate erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex um 0,3 (0,3) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,3 Prozent gelautet.

Stimmung der US-Verbraucher im März deutlich eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März spürbar abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 57,0 von 64,7 Ende Februar. Das ist der niedrigste Stand seit November 2022. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 57,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 57,9. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 52,6 (Vormonat: 64,0, vorläufig: 54,2), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 63,8 (65,7 bzw. 63,5) angegeben.

