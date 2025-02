Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kukies will für höhere Verteidigungsausgaben Änderung der Schuldenregeln

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat sich für Änderungen an den europäischen und deutschen Schuldenregelungen stark gemacht, sollte Europa sich zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben entschliessen. Er unterstützte den Vorstoss von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass diese Änderungen zeitlich befristet sein sollen, damit die Verteidigungsausgaben auf deutlich über 2 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts steigen können. Bislang hatten die Nato-Staaten einen Anteil von 2 Prozent vereinbart.

IW: Klimaschutz verliert für Wähler an Bedeutung

Der Klimaschutz spielt laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bei der Bundestagswahl für die Wahlentscheidung der Deutschen eine geringere Rolle als noch 2021. Gerade in der Wirtschaftskrise sinke die Bereitschaft, die Zumutungen der Klimapolitik hinzunehmen. Nur noch 25 Prozent der Befragten zählen demnach Klimaschutz zu den drei wichtigsten Themen. Inflation, Konjunktur, Migration sowie innere und äussere Sicherheit haben laut IW den Klimaschutz in der Priorität der Wähler verdrängt.

Fed/Bowman bekräftigt Vorsicht vor weiteren Zinssenkungen

Die US-Notenbank soll nach Auffassung von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman weiterhin Geduld bei weiteren Zinssenkungen üben. In einer Rede auf einer Bankenkonferenz in Phoenix warnte sie vor einer verfrühten "Siegeserklärung" in Sachen Inflation. Bowman sagte, sie gehe davon aus, dass der Preisanstieg sich weiter verlangsamen werde, aber dass der Fortschritt in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Fed "holprig und ungleichmässig" verlaufen könnte. Sie fügte hinzu, dass sie weiterhin der Ansicht sei, dass die Inflationsrisiken das Risiko einer sich abschwächenden Arbeitsmarktlage überwiegen.

