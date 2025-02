Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Erzeugerpreise deuten im Januar auf steigenden Preisdruck

Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat sich im Januar verstärkt. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,5 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. Februar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 7.000 auf 213.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 215.000 vorhergesagt.

Trump kündigt weitere Zölle an

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag neue Zölle ankündigen, so genannte Gegenzölle. In seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social schrieb Trump am Morgen (Ortszeit): "Heute ist der grosse Tag: Gegenzölle." Trump hatte diese Massnahmen bereits im Wahlkampf versprochen und zuvor gesagt, dass diese Zölle auf jedes Land abzielen würden, das Zölle auf US-Produkte erhoben hat. "Wenn sie welche erheben, erheben wir auch welche", sagte der Präsident Anfang dieser Woche.

Senkt die SNB den Leitzins schon im März auf 0%?

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, könnte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins bei der nächsten Sitzung ihres geldpolitischen Rats auf 0,00 (derzeit: 0,50) Prozent senken. "Dass der übergeordnete disinflationäre Prozess anhält, zeigt der Blick auf die Inflationsrate ohne Wohnungsmieten. Hier steht gegenüber dem Vorjahresmonat ein Minus von 0,3 Prozent zu Buche und der Preisrückgang von importierten Gütern gewinnt sogar an Geschwindigkeit", schreibt er nach Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten für Januar. Es sei deshalb nicht die Frage, ob die SNB den Leitzins bis auf Null senke, sondern ob sie dies bereits schon auf ihrer kommenden Sitzung im März mache. Bislang rechneten Volkswirte mehrheitlich mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte.

