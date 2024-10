Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lindner: Bund "ganz kurz" vor Gesetzgebungsstart zu Altersvorsorge

Der Bund befindet sich nach Aussagen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) "ganz kurz vor dem Beginn der Gesetzgebung" zur Neuregelung der privaten Altersvorsorge. "Wir schaffen mehr Wahlfreiheit", kündigte Lindner bei einem Bürgerdialog in Köln an. "Das ist jetzt wenige Tage, ganz wenige Wochen vor Beschluss im Bundeskabinett, und es soll Rechtskraft haben ab dem 1. Januar 2026." Ab dann solle es die Möglichkeit geben, die Gesetzgebung erfolge vorher, dann müssten ja die Anbieter die Produkte noch konzipieren und in den Markt bringen. "Das kommt also", betonte Lindner.

Zahl offener US-Stellen im September niedriger als erwartet

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im September niedriger als erwartet gewesen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,4 (August: 8,0) Millionen offene Stellen. Analysten hatten einen Wert von 7,9 Millionen prognostiziert. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen lag bei 3,1 (3,1) Millionen. Die Zahl der Entlassungen betrug 1,8 (1,6) Millionen.

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober deutlich verbessert

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Oktober spürbar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 108,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 99,5 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 99,2 von zunächst 98,7 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 138,0 (Vormonat: 123,8), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 89,1 (82,8).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2024 14:00 ET (18:00 GMT)