Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 67,9 von 66,4 Ende Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 68,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 67,8. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 72,1 (Vormonat: 68,8, vorläufig: 72,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 61,3 (62,7 bzw 60,9) angegeben.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im August stärker als erwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago hat sich im August stärker aufgehellt als erwartet. Der Indikator stieg auf 46,1 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Juli stand der Index bei 45,3 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 45,6 Punkte erwartet. Der Frühindikator liegt damit aber den neunten Monat in Folge unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Scholz wünscht sich "grösste Priorität" für Abbau von Lithium

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch in Sachsen die Bedeutung von Lithium hervorgehoben und dem Abbau von modernen Rohstoffen "grösste Priorität" attestiert. Dies wünsche er sich für ganz Europa, so der Kanzler bei seinem Besuch des Sächsischen Oberbergamtes in Freiberg. Deutschland verarbeite moderne Rohstoffe und importiere viele davon aus anderen Ländern der Welt. "Für mich ist es deshalb etwas sehr Bemerkenswertes, zu sehen, dass hier die Möglichkeit besteht, ein grosses Lithiumprojekt zu entwickeln.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada's 2Q BIP annualisiert +2,1%

Kanada's 2Q BIP PROGNOSE: +1,8%

Kanada 1Q BIP revidiert auf +1,8% von +1,7%

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)