Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Juli kräftig

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juli überraschend stark gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 9,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 4,0 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 6,9 (vorläufig: 6,7) Prozent nach unten revidiert.

Belgiens Geschäftsklima im August leicht eingetrübt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im August leicht eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 0,3 Punkte auf minus 12,6 Punkte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen. Im dritten Monat in Folge verschlechterte sich das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe. Dagegen stieg das Vertrauen im Handel und - den zweiten Monat in Folge - im Baugewerbe deutlich an. Bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen war das Geschäftsklima praktisch stabil.

Kanada folgt den USA bei Zöllen auf Importe aus China - Bericht

Kanada wird einem Zeitungsbericht zufolge die gleichen Zölle wie die USA auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge und subventionierte chinesische Stahl- und Aluminiumimporte erheben. Wie der Toronto Star unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, wird Premierminister Justin Trudeau die neuen Zölle auf einer Pressekonferenz am Montag ankündigen.

Kanada verschärft befristetes Programm für ausländische Zeitarbeiter

Kanada plant eine Verschärfung der Regeln für die Einstellung ausländischer Zeitarbeitskräfte. Damit nimmt die Regierung die Pandemie-Massnahmen zurück, mit denen der Arbeitskräftemangel im Land bekämpft werden sollte. Die kanadische Regierung hat am Montag mehrere Massnahmen auf den Weg gebracht, mit denen sie ihr Programm für befristete ausländische Arbeitskräfte zurückfährt, und warnte vor weiteren Schritten, um sicherzustellen, dass Arbeitgeber kanadischen Arbeitskräften den Vorrang geben. Zudem sollen sie in das gesamte Spektrum verfügbarer Arbeitskräfte investieren, einschliesslich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen. Ab Ende September wird Ottawa keine Arbeitsmarktverträglichkeitsprüfungen von Arbeitgebern mehr bearbeiten, die ausländische Arbeitnehmer für Niedriglohnjobs in Ballungsgebieten mit einer Arbeitslosenquote von 6 Prozent einstellen wollen. Ausnahmen würden für Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, der Lebensmittel- und Fischverarbeitung, im Baugewerbe und im Gesundheitswesen gelten.

BRASILIEN

Brasilien Leistungsbilanz Juli Defizit 5,2 Mrd USD (Juni: Defizit 4,0 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Juli 7,3 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 71,8 Mrd USD

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)