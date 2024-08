Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Faeser nach vereiteltem Anschlag: Terror-Gefahr "anhaltend hoch"

Nach der Vereitelung eines Anschlags auf Konzerte des US-Superstars Taylor Swift in Wien hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betont, dass auch in Deutschland die Terror-Gefahr hoch bleibt. "Die aktuellen Ermittlungen in Wien zeigen, wie ernst die Bedrohung durch islamistischen Terror in Europa zu nehmen ist. Unsere Sicherheitsbehörden tauschen sich mit den österreichischen Behörden eng aus", sagte Faeser der Funke-Mediengruppe. "Die Bedrohungslage durch islamistischen Terrorismus ist auch in Deutschland anhaltend hoch."

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. August abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 17.000 auf 233.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 240.000 vorhergesagt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Lagerbestände Grosshandel Juni +0,2% (PROG: +0,2%)

Mexiko Verbraucherpreise Juli +1,05% (PROG: +1,02%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juli +0,32% (PROG: +0,29%) gg Vm

