Stimmung der US-Verbraucher im Juni eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 66,4 von 68,2 Ende Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 66,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 66,0.

Von Fed bevorzugte US-Inflationsrate sinkt im Juni leicht

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im Juni leicht gesunken. Das von der Notenbank favorisierte Preismass, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg mit einer Rate von 2,5 (Vormonat: 2,6) Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im Juni um 0,1 (0,0) Prozent.

Letzte Fristverlängerung für Corona-Wirtschaftshilfen

Schlussabrechnungen für Corona-Wirtschaftshilfen können noch bis zum 30. September 2024 eingereicht werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Diese letzte Fristverlängerung gehe auf eine Vereinbarung mit der Bundessteuerberaterkammer, dem Deutschen Steuerberaterverband, der Wirtschaftsprüferkammer und der Bundesrechtsanwaltskammer zurück.

