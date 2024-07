Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni stärker nach als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Juni stärker abgeschwächt als von Volkswirten erwartet. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank auf eine Jahresrate von 2,5 (Vormonat: 2,8) Prozent, wie das Statistischen Bundesamts (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,6 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg in diesem Ausmass prognostiziert.

Fuest: EZB hätte offeneres Ohr für Macron/Linkspopulisten

Die Europäische Zentralbank (EZB) würde zugunsten eines von der Partei Emmanuel Macrons und den Linken regierten Frankreich nach Einschätzung von Ifo-Chef Clemens Fuest eher am Anleihemarkt intervenieren als zugunsten eines von Rechtsradikalen regierten. Fuest sagte beim Frankfurt Euro Finance Summit: "Wenn man sich in die Rolle der EZB versetzt: Wenn da der politische Druck steigt, zu intervenieren, dann wird dem wohl oder möglicherweise noch eher nachgegeben, wenn wir eine Koalition zwischen linkspopulistischer Front und Macron haben als wenn man eine rechtsradikale Regierung in Frankreich hat."

Versicherungswirtschaft lobt Reform der Betriebsrente

Die deutsche Versicherungswirtschaft unterstützt die von der Bundesregierung vorgeschlagene Reform der Betriebsrente. Die geplanten Änderungen seien wichtig, um die Verbreitung der Betriebsrenten weiter zu erhöhen. Wichtig sei auch die geplante Erhöhung der Geringverdiener-Förderung und Koppelung an die Lohnentwicklung. Dadurch sollen Menschen mit geringen Einkommen künftig nicht mehr aus der Förderung herausfallen, wenn sie aufgrund allgemein steigender Löhne und Preise etwas mehr verdienen. "Das macht die Betriebsrente gerade für diejenigen attraktiver, die sie am nötigsten brauchen", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Oberstes US-Gericht gesteht Trump teilweise Immunität zu

Der Oberste Gerichtshof der USA hat dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump weitgehende Immunität für Handlungen während seiner Amtszeit gewährt. Diese Entscheidung droht, die Bemühungen um eine strafrechtliche Verfolgung von Trump wegen seines angeblichen Versuchs, die Wahlen 2020 zu untergraben, zu behindern.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Juni Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juni gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,6 von 51,3 Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von 51,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,7 Punkten ermittelt worden.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im Juni

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juni verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermässigte sich auf 48,5 (Vormonat: 48,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 49,2 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

