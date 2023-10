Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck will Umgehung der Sanktionen gegen Russland stärker eindämmen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will stärker gegen die Umgehung von Sanktionen gegen Russland vorgehen. Im Interview mit dem Handelsblatt setzte er sich für eine konsequente Umsetzung der Strafmassnahmen ein. Aktuell gelingt es Russland trotz der Sanktionen an militärisch nutzbare Bauteile aus dem Westen zu kommen, indem der Handel über Zwischenhändler in anderen Ländern umgelenkt wird. Nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums müsse man die Anstrengungen intensivieren, um diese Umgehung des EU-Exportverbots über Drittstaaten zu verhindern. Unternehmen und Regierungen müssten hier "eng" zusammenwirken.

Scholz setzt auf EU-Asylreform bis zur Europawahl

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die geplante EU-Asylreform trotz Widerstands Polens und Ungarns bis zur nächsten Europawahl im Juni 2024 endgültig beschlossen wird. "Es ist so, dass wir diese Positionen und Stellungnahmen kennen", sagte Scholz nach dem informellen EU-Gipfeltreffen in Granada, wo beide Länder erneut die Asylpläne kritisiert hatten. "Die Töne, die man da ab und zu hört, die sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es faktisch dann immer gelungen ist, die notwendige Einigkeit herzustellen", sagte der Kanzler. Als Beispiele nannte Scholz die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Unterstützung für die Ukraine.

EZB/Knot: Aktuelles Zinsniveau glaubwürdige Basis für Preisstabilität

EZB-Ratsmitglied Klaas Knot sieht die Europäischen Zentralbank (EZB) auf einem guten Weg, die Inflation bis Ende 2025 auf 2 Prozent zu senken, was ihrer Definition von Preisstabilität entspricht. "Mit dem gegenwärtigen Niveau der Zinsen haben wir eine glaubwürdige Perspektive, die Inflation im Laufe des Jahres 2025 wieder auf 2 Prozent zu bringen", sagte Knot bei einer Konferenz in der Slowakei, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die EZB sei dabei, die Inflation in den Griff zu bekommen.

EU-Gipfel in Granada: Orban kündigt Blockaden an

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat ein Gipfeltreffen im spanischen Granada für eine neue Breitseite gegen die Europäische Union genutzt. Er kritisierte nicht nur die Migrationspolitik mit drastischen Worten, sondern kündigte darüber hinaus auch eine Blockade neuer Milliardenhilfen für die Ukraine an.

Trump zieht 500-Millionen-Dollar-Klage gegen Ex-Anwalt Cohen zurück

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine 500-Millionen-Dollar-Klage gegen seinen Ex-Anwalt Michael Cohen zurückgezogen. Trumps Anwalt erklärte am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber einem Bundesgericht im Bundesstaat Florida, die im April eingereichte Zivilklage werde "freiwillig" zurückgezogen.

US-Jobmarkt überrascht mit starker Entwicklung im September

Das US-Jobwachstum hat im September die Prognosen weit übertroffen. Da noch dazu die beiden Vormonate kräftig nach oben revidiert wurden, dürfte dies Erwartungen wecken, dass die US-Notenbank an ihrer strikten Geldpolitik festhalten wird. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 336.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 170.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 119.000 Jobs nach oben revidiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Sep Arbeitslosenquote 5,5% (Aug: 5,5%)

Kanada Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,6%

Kanada Sep Beschäftigte +63.800 gg Aug

Kanada Sep Beschäftigte PROGNOSE: +20.000

Kanada Sep Stundenlöhne +5,0% gg Vorjahr

Kanada Sep Erwerbsfähige +71.800 gg Aug

Kanada Sep Erwerbsquote 65,6% (Aug: 65,5%)

