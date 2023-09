Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB denkt auch an variable verzinste Hypothekenkredite

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist sich nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde der Tatsache bewusst, dass seine starken Leitzinsanhebungen in den privaten Haushalten des Euroraums Probleme verursachen, besonders in Haushalten mit Immobilienkrediten. "Wir haben im Kopf - nicht nur im Hinterkopf -, dass 40 Prozent der Haushalte in den Mitgliedsstaaten variabel verzinste Hypothekenkredite haben", sagte Lagarde in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Lagarde bekräftigt geldpolitische Botschaft vom 14. September

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat zu Beginn ihrer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments die geldpolitischen Botschaften der EZB-Ratssitzung von 14. September bekräftigt. "Auf der Grundlage unserer jüngsten Einschätzung sind wir der Ansicht, dass unsere Leitzinsen ein Niveau erreicht haben, das, wenn es für einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, einen wesentlichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zu unserem Ziel (von 2 Prozent Inflation) leisten wird", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext.

Scholz präsentiert Plan zum schnelleren Bau bezahlbarer Wohnungen

Deutschland muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und dabei mehr Tempo machen. Vor Beginn des Wohnungsbaugipfels im Kanzleramt präsentierte er gemeinsam mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) einen 14-Punkte-Plan, in dem es um eine stärkere Förderung von Familien beim Wohnungsbau, geringere Energiestandards bei Neubauten und weniger Bürokratie geht. Damit will die Bundesregierung den Wohnungsbau angesichts des Mangels an Wohnungen ankurbeln. Als Gründe für die lahmende Bautätigkeit macht Scholz neben dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch die Inflation und die damit verbundenen höheren Zinsen aus.

Wirtschaftsministerium fördert Batterie-Wertschöpfungskette mit 1 Mrd Euro

Das Bundeswirtschaftsministerium will Unternehmen mit insgesamt rund 1 Milliarde Euro bei Projekten zur Stärkung der Batterie-Wertschöpfungskette unterstützen. Mit den Investitionen in die Batterie-Wertschöpfungskette soll die strategische Souveränität Europas gestärkt und Deutschlands Wirtschaftssicherheit erhöht werden. Unternehmen können sich bis zum 9. November um eine staatliche Unterstützung für den Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten entlang der Batterie-Wertschöpfungskette bewerben, wie das Ministerium mit Verweis auf die neue Förderrichtlinie erklärte.

Belgiens Geschäftsklima steigt im September leicht

Das belgische Geschäftsklima hat sich im September leicht aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, verbesserte sich der Index um 0,5 Punkte auf minus 14,4 Zähler. Hinter dem leichten Aufschwung verbergen sich gegensätzliche sektorspezifische Entwicklungen: eine deutliche Verbesserung bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen, eine annähernde Stabilisierung in der Industrie, ein Rückgang im Handel, und ein noch deutlicher Einbruch im Baugewerbe.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt im August

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat im August abgenommen. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,l6, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juli wurde der Indexstand auf plus 0,07 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,12 genannt worden war. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt stieg marginal und notierte im August bei minus 0,14. Für den Juli wurde ein revidierter Wert von minus 0,15 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,13 gemeldet worden war.

Strobl gibt CDU-Vorsitz in Baden-Württemberg ab - Hagel als Nachfolger benannt

Der seit längerem in der Kritik stehende Vorsitzende der baden-württembergischen CDU, Thomas Strobl, tritt beim Landesparteitag im November nicht noch einmal an. Das teilten Strobl und seine Partei am Montag in Stuttgart nach einer Landesvorstandssitzung mit. Als Nachfolger schlug Strobl CDU-Landtagsfraktionschef Manuel Hagel vor.

Frühere Justizministerin Barley erneut SPD-Spitzenkandidatin bei EU-Wahl

Die ehemalige Bundesjustizministerin und derzeitige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, soll bei der Europawahl im Juni 2024 erneut als Spitzenkandidatin der SPD antreten. Dies teilte die SPD am Montag auf ihrer Website mit, bevor die Parteiführung die Personalie bei einem Pressetermin bekannt geben sollte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)