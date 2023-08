Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Harker glaubt "wahrscheinlich genug" getan zu haben

Der Präsident der Philadelphia Federal Reserve glaubt, dass die US-Notenbank Fed die Zinssätze hoch genug angehoben hat, um die Inflation in den nächsten Jahren auf das Niveau von vor der Pandemie von etwa 2 Prozent zu senken. "Im Moment haben wir wahrscheinlich genug getan", sagte Patrick Harker in einem Interview auf CNBC in Jackson Hole. In dem Urlaubsort haben sich hochrangige Fed-Vertreter zu einer jährlichen Veranstaltung versammelt, um die Wirtschaftsentwicklung zu beurteilen. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wird am Freitag eine wichtige Rede halten, in der er die Strategie der Zentralbank darlegt.

US-Aufträge für langlebige Güter im Juli schwächer als erwartet

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juli schwächer als erwartet gewesen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 4,1 Prozent gerechnet. Der für den Vormonat vorläufig gemeldete Anstieg von 4,6 Prozent wurde auf 4,4 Prozent revidiert. Der Ordereingang ohne den Transportbereich stieg im Juli um 0,5 Prozent und der Auftragseingang ohne Rüstungsgüter ging um 5,4 Prozent zurück. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, erhöhten sich um 0,1 Prozent.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Juli deutlich

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli positiv entwickelt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf plus 0,12 (Juni: minus 0,33) Punkte, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich auf minus 0,13 (minus 0,15) Punkte. Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an. Erst wenn der Dreimonatsdurchschnitt unter den Wert von minus 0,70 fällt, lässt sich mit zunehmender Wahrscheinlichkeit auf den Beginn einer Phase schrumpfender Wirtschaftsleistung schliessen.

Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. August 2023 deutlicher als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel sie um saisonbereinigt 10.000 auf 230.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 240.000 Erstanträge vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 240.000 von ursprünglich 239.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.250 auf 236.750. In der Woche zum 12. August erhielten 1,702 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 9.000 weniger als in der Vorwoche.

Union droht wegen Bundeswehr -Sondervermögen mit rechtlichen Schritten

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann David Wadephul (CDU), hat der Bundesregierung wegen deren Plänen für die Verwendung des Bundeswehr-Sondervermögens mit rechtlichen Schritten gedroht. Die Union habe der Schaffung des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens unter der Voraussetzung zugestimmt, dass das Geld für die Beschaffung von Waffensystemen ausgegeben werde, sagte Wadephul der "Welt". Dies wolle die Ampel-Regierung nun aufweichen.

Scholz: Erdwärme soll künftig bedeutendere Rolle spielen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für einen verstärkten Einsatz von Erdwärme im Zuge der Energiewende ausgesprochen. "Sie sollte eine viel bedeutendere Rolle spielen, als sie das bisher tut", sagte Scholz beim Besuch eines Geothermiekraftwerks im bayerischen Geretsried, wo die kanadische Firma Eavor ein erstes kommerzielles Geothermiekraftwerk mit der neuartigen Loop-Technologie baut, die durch unterirdische Wärmeschleifen anders als bisherige Technologien ohne Vorkommen von Tiefenwasser auskommen soll.

Bundesarbeitsgericht erleichtert Kündigung wegen rassistisch-sexistischer Chats

Beleidigende, rassistische, sexistische und zu Gewalt aufstachelnde Äusserungen auch in einer für vertraulich gehaltenen Chatgruppe können zur Kündigung führen. Gerade bei solchen Äusserungen bedürfe es einer "besonderen Darlegung" der Beteiligten, warum sie davon ausgingen, dass nichts nach aussen dringt, entschied am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Je grösser die Gruppe, desto weniger könnten deren Mitglieder auf die Vertraulichkeit bauen. (Az: 2 AZR 17/23, 2 AZR 18/23 und 2 AZR 19/23)

Urteil: Kein Auskunftsanspruch an NRW-Justizministerium zu Cum-Ex-Ermittlungen

Das nordrhein-westfälische Justizministerium muss einem Urteil zufolge keine Auskünfte zu Berichten der Staatsanwaltschaften in Ermittlungsverfahren um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte gewähren. Dies entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf nach Angaben vom Donnerstag. Damit scheiterten Gesellschafter der in den Steuerskandal verwickelten Hamburger Warburg-Bank mit einer entsprechenden Klage.

Putin: Prigoschin hat "in seinem Leben schwere Fehler begangen"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den mutmasslich bei einem Flugzeugabsturz getöteten Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin einen "fähigen" Mann genannt, der "schwere Fehler" begangen habe. Einen Tag nach dem Absturz des Privatflugzeugs in der russischen Region Twer sprach Putin den Angehörigen der mutmasslichen Todesopfer am Donnerstag sein Beileid aus.

