BND-Mitarbeiter wegen Verdachts auf Spionage für Russland festgenommen

Der Generalbundesanwalt hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen Verdachts auf Landesverrat festnehmen lassen. Carsten L. sei am Mittwoch von Beamten des Bundeskriminalamts in Berlin wegen der Übermittlung von Informationen an einen "russischen Nachrichtendienst" festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Zudem seien die Wohnung und der Arbeitsplatz von L. sowie einer weiteren Person durchsucht worden.

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 3,2 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2022 stärker gewachsen als bislang berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 (bisher: 2,9) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung der bisherigen Schätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war das BIP um 0,6 Prozent gefallen, im ersten Quartal hatte es ein Minus von 1,6 Prozent gegeben.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. Dezember leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 216.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 220.000 vorhergesagt.

