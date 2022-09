Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher im September verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 59,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 60,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende August lag er bei 58,2. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 59,9 (Vormonat: 58,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 58,9 (58,6) angegeben.

Scholz bleibt auf absehbare Zeit bei Haltung zu Lieferung von Kampfpanzern - Kreise

Deutschland wird in naher Zukunft wohl nicht seine ablehnende Haltung zur Lieferung von westlichen Kampfpanzern an die Ukraine ändern. Das erklärte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei seiner Rede zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York kommende Woche daher wohl keine Lieferung von den von der Ukraine angefragten Kampfpanzern verkünden.

Scholz: Entscheidung zu Rosneft weitreichende Entscheidung zum Schutz des Landes

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung der Regierung, die deutschen Töchter des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur zu stellen, als "unumgänglich" bezeichnet. Nun sei es möglich, nötige Investitionen vorzunehmen, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung eines "Zukunftspaketes" für die ostdeutschen Erdölstandorte, das über die Jahre ein Volumen von über 1 Milliarde Euro haben werde.

Bundesrat stimmt Plänen zur Steigerung der Energieeffizienz zu

Der Bundesrat hat angesichts der Energiekrise den Plänen zur Steigerung der Energieeffizienz zugestimmt. Damit können wie geplant zum 1. Oktober für eine Dauer von zwei Jahren verpflichtende Massnahmen in Kraft treten, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden und eine Mangelsituation zu verhindern beziehungsweise abzumildern. Die Verordnung verpflichtet Gebäudeeigentümer in den nächsten 24 Monaten, die Heizungseinstellung von erdgasbetriebenen Heizungsanlagen zu prüfen und bei Bedarf zu optimieren.

Deutsche Verlegerverbände kritisieren Kommissionspläne für EU-Medienaufsicht

Die Pläne der Europäischen Kommission für eine neuartige europaweite Medienaufsicht stossen auf scharfe Ablehnung der deutschen Verlegerverbände. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) forderten in einer gemeinsamen Erklärung die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament auf, in das Verfahren eingreifen, um "den Kommissionsvorschlag grundlegend zu überarbeiten und Eingriffe in die Pressefreiheit zu verhindern".

Russlands Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die russische Zentralbank hat ihre Geldpolitik gelockert. Der Leitzins wurde um 50 Basispunkte auf 7,50 Prozent gesenkt. An den Märkten war nur eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet worden. Die aktuellen Steigerungen bei den Verbraucherpreisen seien nach wie vor niedrig, was zu einer weiteren Verlangsamung der jährlichen Inflation beitrage, erklärte die Notenbank. Dies sei sowohl auf den Einfluss einer Reihe einmaliger Faktoren als auch auf die gedämpfte Verbrauchernachfrage zurückzuführen.

