Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Chefvolkswirt äussert sich neutral zum weiteren Kurs

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat sich neutral zum weiteren geldpolitischen Kurs der EZB geäussert. In einer Podiumsdiskussion des Delphi Economic Forum sagte Lane, dass die EZB entsprechend den hereinkommenden Daten handeln werde. Er gab ausserdem zu erkennen, dass er damit rechnet, dass die widerstreitenden Kräfte einer Inflation auf der einen und einer kriegsbedingt hohen Unsicherheit auf der anderen Seite den EZB-Rat noch lange Zeit beschäftigen werden.

Scholz: Abhängigkeit von Russland nicht von einem Tag auf den anderen zu beenden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach einem sofortigen Ausstieg aus allen russischen Energielieferungen zurückgewiesen. "Diese Abhängigkeiten sind über Jahrzehnte gewachsen, und sie lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen beenden", sagte Scholz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Es sei sehr wichtig, dass der Kurs dazu in Europa gemeinsam abgesteckt werde. Es gehe nicht nur darum, neue Vertragspartner zu finden, sondern langfristig auch darum, eine Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen zu organisieren.

Habeck: Osterpaket schafft Voraussetzungen für Energiesicherheit

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht in dem Osterpaket zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energie den Grundstein für eine sichere Energieversorgung in Deutschland. Gleichzeitig betonte er erneut, dass sich Deutschland schrittweise auf den Ausstieg aus russischer Steinkohle vorbereitet. Man habe ein Importverbot von russischer Kohle gut vorbereitet, aber man müsse erst die Voraussetzungen schaffen, um diesen Schritt zu gehen. Hier mache Deutschland Tempo.

Habeck erwartet wegen hoher Energiekosten neue Armut in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet, dass es in Deutschland aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise zu einer neuen Armut kommen wird. Er bedankte sich bei allen, die bereits verstärkt nach Möglichkeiten zum Energiesparen suchten. Er wolle die Bevölkerung nicht bevormunden, sondern praktische Tipps zum Energiesparen geben.

Wirtschaft und Umweltverbände fordern noch mehr Tempo beim Ökostrom-Ausbau

Wirtschaft und Umweltverbände haben das Osterpaket der Bundesregierung zum Klimaschutz gelobt, mahnten gleichzeitig aber noch mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien an. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) forderte angesichts der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Extremsituation schnellere Planungs- und Baugenehmigungsverfahren zum Ausbau von erneuerbarer Energien.

Johnson: Russlands Aktionen in der Ukraine "nicht weit von Völkermord entfernt"

Für den britischen Premierminister Boris Johnson grenzt das Vorgehen von Russlands Staatschef Wladimir Putin in der Ukraine an Völkermord. "Wenn Sie sich anschauen, was in Butscha passiert, scheinen Putins Taten in der Ukraine nicht weit von einem Völkermord entfernt zu sein", sagte Johnson. In Butscha bei Kiew waren am vergangenen Wochenende nach dem Rückzug der russischen Armee zahlreiche Leichen gefunden worden. Die ukrainischen Behörden gehen von hunderten getöteten Zivilisten in den wochenlang russisch besetzten Gebieten um die ukrainische Hauptstadt aus.

UN-Vollversammlung stimmt am Donnerstag über Russland in Menschenrechtsrat ab

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wird am Donnerstag über einen möglichen vorübergehenden Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat abstimmen. Das Votum in New York wurde für 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, wie eine Sprecherin der Präsidentschaft der Vollversammlung mitteilte. Für eine Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat ist eine Zweidrittelmehrheit der 193 UN-Mitgliedstaaten nötig, die ihre Stimme abgeben.

EU-Kommission will Reserven an Jodtabletten aufstocken

Angesichts möglicher Gefahren atomarer Verstrahlung durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine will die EU-Kommission den Zivilschutz verstärken. Die Kommission errichte derzeit "einen neuen Vorrat an medizinischer Ausrüstung für chemische, biologische oder nukleare Notfälle", erklärte EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic. Dazu sollen auch Jodtabletten gehören, die bei radioaktiver Verstrahlung die Schilddrüse schützen sollen.

EU-Kommission fordert Malta zu Abschaffung "goldener Pässe" auf

Die EU-Kommission hat Malta zur Abschaffung der sogenannten goldenen Pässe aufgefordert und dem Land mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gedroht. An Malta sei eine Stellungnahme geschickt worden, auf die das Land innerhalb von zwei Monaten antworten müsse, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Wenn der EU-Staat "nicht auf zufriedenstellende Weise" antworte, könne die Kommission den EuGH anrufen, fügte die Behörde hinzu.

IWF rät SNB zur Normalisierung ihrer Geldpolitik

Der Internationale Währungsfonds rät der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik. "Nach einer langen Periode einer sehr akkommodierenden Geldpolitik - der Leitzins liegt seit 2015 bei minus 0,75 Prozent - könnte die Zeit für eine Normalisierung der Geldpolitik gekommen sein", schreibt der IWF zum Abschluss von Artikel-4-Konsulationen. Zur Vorbereitung sollte die SNB die Instrumente, die Transmissionskanäle und die Abfolge der Normalisierungsschritte sowie die Kommunikation überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Fed/Harker erwartet "stetige, gezielte" Zinserhöhungen

Philadelphia-Fed-Präsident Patrick Harker hält eine Reihe von Zinserhöhungen für nötig, um die Inflation zu zähmen. "Ich erwarte eine Reihe bewusster, methodischer Zinserhöhungen, wenn das Jahr weitergeht und sich die Daten entwickeln", sagte Harker. Die Fed handele, weil "die Inflation viel zu hoch ist, und ich bin sehr besorgt darüber", so Harker. "Das Fazit ist, dass eine grosszügige Steuerpolitik, Störungen der Versorgungskette und eine akkommodierende Geldpolitik die Inflation weiter angeheizt haben, als mir - und meinen Kollegen im Offenmarktausschuss der Fed - lieb ist", fügte er hinzu.

DJG/DJN/AFP/apo/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)