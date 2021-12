Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 24. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,576 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,715 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 3,1 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.

VDA-Präsidentin Müller will nationalen Ladegipfel

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat von der Regierungskoalition einen branchenübergreifenden Ladenetz-Gipfel gefordert. Tankstellen, Gebäudewirtschaft, Parkplatzbetreiber, Kommunen und Energieversorger sollten endlich "einen konkreten Plan entwickeln, wie der Ausbau beschleunigt und Laden für die Menschen einfacher sowie schneller wird", sagte Müller dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Immer mehr Autos müssen sich laut VDA eine Säule teilen. Kamen vor einem Jahr auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt noch 13 E-Autos und Plug-in-Hybride, sind es heute demnach bereits 22.

ADAC: Tanken zum Jahreswechsel nochmal deutlich teurer

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen an der Tankstelle zum Jahreswechsel noch einmal tiefer in die Tasche greifen: Wie der ADAC mitteilte, kletterte der Preis für einen Liter Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um 2,3 Cent und lag zuletzt im bundesweiten Mittel bei 1,613 Euro. Diesel kostete im Schnitt 1,527 Euro - ein Anstieg von 2,1 Cent.

Bücher werden in der Türkei zum Luxusgut

Der Verfall der türkischen Lira, die hohe Inflation und die immensen Papierkosten haben Bücher in der Türkei zu einem Luxusgut gemacht. Einige türkische Verlage entschieden sich dieser Tage bereits dazu, weniger Bücher zu veröffentlichen. Sie befürchten gleichzeitig, dass dadurch weniger kritische und alternative Stimmen Gehör finden.

Zweiter Strang von Nord Stream 2 vollständig mit Gas befüllt

Der zweite Strang der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ist vollständig mit Gas befüllt worden. Die Befüllung hatte Mitte Dezember begonnen und wurde am Mittwoch abgeschlossen, wie die Nord Stream 2 AG in Zug in der Schweiz mitteilte. Damit sei "wie geplant und in Übereinstimmung mit den Systemdesignanforderungen" der zweite Strang mit etwa 177 Millionen Kubikmetern Erdgas befüllt worden. Dadurch herrsche nun der nötige Druck in der Pipeline, um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, teilte das Unternehmen weiter mit. Die umstrittene Pipeline war im September fertiggestellt worden. Sie verbindet Russland mit Deutschland, damit sollen die russischen Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöht werden.

UNO kritisiert Urteile der russischen Justiz gegen Memorial

Die Vereinten Nationen haben die Verbote des Menschenrechtszentrums Memorial und seiner Dachorganisation Memorial International scharf kritisiert. Die UNO bedauere "zutiefst" die Entscheidung der russischen Justiz, beide Organisationen aufzulösen, sagte eine Sprecherin von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet der Nachrichtenagentur AFP. "Dadurch werden zwei der angesehensten Menschenrechtsgruppen Russlands aufgelöst und die schwindende Menschenrechtsgemeinschaft des Landes wird weiter geschwächt."

Menschenrechtsgericht fordert Aussetzung des Verbots von Memorial

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Aussetzung des Verbotsurteils gegen die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International gefordert. Die Entscheidung müsse ausgesetzt werden, um es dem Gerichtshof zu ermöglichen, einen Eilantrag der Organisation gegen das Moskauer Urteil zu prüfen, erklärte das Gericht in Strassburg.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov -2,7% gg Vorjahr - NAR

US/Index ausstehende Hausverkäufe Nov -2,2% gg Vm auf 122,4 - NAR

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)