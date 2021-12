Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Leistungsbilanzdefizit im 3. Quartal höher als erwartet

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal 2021 deutlicher als erwartet gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 214,77 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von nur 205,50 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit des zweiten Quartals auf 198,32 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 190,28 Milliarden Dollar gemeldet worden war.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember stärker eingetrübt als befürchtet. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 1,5 auf minus 8,3 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 8,0 prognostiziert.

Türkei rollt Rettungsplan aus - Lira wertet etwas auf

Der Wechselkurs der türkischen Lira hat am Dienstag eine dramatische, wenn auch zeitlich begrenzte Wende vollzogen, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Rettungsplan ankündigte, um die Türken zu ermutigen, ihr Geld wieder in die Lira zu stecken. In einer Fernsehansprache am späten Montagabend sagte Erdogan, dass die Regierung die Verzinsung von Lira-Einlagen zu einem ähnlichen Satz wie bei Fremdwährungen garantieren werde, um eine weitere Abwertung der Lira auszugleichen.

EZB: PEPP-Bestände des Eurosystems wachsen in Vorwoche langsamer

Die Anleihebestände der Zentralbanken des Eurosystems unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP sind in der Woche zum 17. Dezember 2021 langsamer als zuvor gewachsen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen sie um 12 (zuvor: 19) Milliarden Euro zu.

Scholz telefoniert mit chinesischem Staatspräsidenten Xi

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping telefoniert. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bekannt. Bei dem Gespräch zum Amtsantritt von Scholz hätten beide unter anderem über die Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und der Wirtschaftsbeziehungen, die Entwicklung der EU-China-Beziehungen sowie über internationale Themen gesprochen.

Belarus und Polen verweigern UNO den Zutritt zum Grenzbereich

Belarus und Polen verweigern in der Flüchtlingskrise der UNO den Zugang zur Grenzregion. Die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNHCR), Liz Throssell, sagte am Dienstag in Genf, zwar habe ein Team nach Polen reisen können, allerdings sei den Mitarbeitern der Zugang zu den Flüchtlingen im Grenzgebiet verweigert worden.

Vöpel Vorstandsvorsitzender des Centrums für Europäische Politik

Der Hamburger Ökonom Henning Vöpel übernimmt zum 1. Januar 2022 die Leitung des Centrums für Europäische Politik (cep). Der Stiftungsrat der gemeinnützigen Stiftung wählte den 49-jährigen auf Vorschlag des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Lüder Gerken zu dessen Nachfolger. Gleichzeitig berief das Aufsichtsgremium Gerken zum Vorsitzenden des Stiftungsrats.

Kreml: Putin fordert in erstem Telefonat mit Scholz "ernsthafte" Sicherheitsgespräche

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat in seinem ersten Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "ernsthafte Verhandlungen" über die von ihm geforderten Sicherheitsgarantien der USA und der Nato verlangt. Der Kreml in Moskau teilte am Dienstag mit, Putin habe dem Kanzler "detaillierte Angaben" zu den Vorschlägen gemacht, die Russland vergangene Woche Washington und seinen Nato-Verbündeten unterbreitet hatte.

Trump kündigt Pressekonferenz zu erstem Jahrestag von Kapitol-Erstürmung an

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird am ersten Jahrestag der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar eine Pressekonferenz geben. Trump kündigte am Dienstag an, an dem Tag in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida vor die Presse treten zu wollen. Der Republikaner machte deutlich, dass er den Schwerpunkt auf angeblichen Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November 2020 legen will, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

KANADA

Okt Einzelhandelsumsatz +1,6% gg Sep

Okt Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,3% gg Sep

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Dez +15,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 13:00 ET (18:00 GMT)