US-Einzelhändler melden für August überraschendes Umsatzplus

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im August wider Erwarten gesteigert, ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung trotz der Delta-Variante belastbar ist. Die gesamten Umsätze stiegen um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Rückgang um 0,8 Prozent gerechnet.

Philly-Fed-Index steigt im September wider Erwarten

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im September überraschend aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf 30,7 Punkte von 19,4 im August. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf von 18,7 erwartet.

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. September stärker zugelegt als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 20.000 auf 332.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 320.000 vorhergesagt.

Fed stellt interne Finanzhandelsvorschriften auf den Prüfstand

Die US-Notenbank Federal Reserve stellt ihre internen Vorschriften für die finanziellen Aktivitäten ihrer Beamten auf den Prüfstand. "Da das Vertrauen des amerikanischen Volkes für die Federal Reserve von entscheidender Bedeutung ist, um ihre wichtige Aufgabe effektiv erfüllen zu können, hat der Chairman [Jerome] Powell Ende vergangener Woche die Board-Mitarbeiter angewiesen, die ethischen Vorschriften für zulässige Finanzbeteiligungen und -aktivitäten von hochrangigen Fed-Beamten neu und umfassend zu prüfen", sagte ein Sprecher der Notenbank.

Schlappe vor Gericht für Bundeswahlleiter Thiel

Bundeswahlleiter Georg Thiel hat im Rechtsstreit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa um die Befragung von Briefwählerinnen und Briefwählern vor der Bundestagswahl offensichtlich eine Schlappe erlitten. Nach Angaben von Forsa stellte das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einem am Donnerstag verkündeten, vorläufigen Beschluss fest, dass die Veröffentlichung von Wahlumfragen zulässig ist, denen auch die Angaben von Briefwählern über ihre bereits getroffene Wahlentscheidung zugrunde liegen.

Deutsche Umwelthilfe geht weiter juristisch gegen Nord Stream 2 vor

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht weiter juristisch gegen die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 vor. Wie die Umweltorganisation mitteilte, legte sie Einspruch gegen die Entscheidung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein, die Bau- und Betriebsgenehmigung von Nord Stream 2 nicht erneut zu überprüfen. Bereits im Juni hatte die DUH unter Verweis auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts eine erneute Überprüfung des Projekts beantragt.

16-jähriger Syrer nach Anschlagsplan auf Hagener Synagoge vorläufig festgenommen

Bei dem im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen vorläufig festgenommenen Jugendlichen handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger. Ein konkreter Hinweis auf eine geplante Gewalttat während des Fests zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur "liess Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) in Köln. "Konkret heisst übrigens: Klare Tatzeit, Tatort und Täter waren benannt."

EU will ihren Einfluss im Indopazifik ausbauen

Die EU will mit weiteren Handels- und Partnerschaftsabkommen, aber auch mit "verstärkten Marine-Einsätzen" ihren Einfluss im Indopazifik ausbauen. "Unser Engagement zielt darauf ab, einen freien und offenen Indopazifik für alle zu erhalten und gleichzeitig starke und dauerhafte Partnerschaften aufzubauen", erklärte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell bei der Vorstellung eines entsprechenden Strategiepapiers der EU-Kommission.

Grossbritannien will ungeliebte EU-Gesetze abschaffen

Beschränkungen der Gentechnik, Datenschutzregeln und Masseinheiten für Bier - Grossbritannien will dank der durch den Brexit neugewonnenen "Freiheit" ungeliebte EU-Gesetze abschaffen. Brexit-Minister David Frost kündigte am Donnerstag "umfassende" Reformen an. "Wir wollen das gesamte beibehaltene EU-Recht, das für das Vereinigte Königreich nicht geeignet ist, ändern, ersetzen oder aufheben", sagte er im Londoner House of Lords.

UN-Bericht: 1,5-Grad-Klimaziel ohne sofortiges Umsteuern unerreichbar

Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist laut einem neuen UN-Bericht ohne ein sofortiges Umsteuern mittlerweile unerreichbar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete den am Donnerstag vorgestellten Bericht als "alarmierende Einschätzung, wie weit wir von den Pariser Zielen entfernt sind". Er warnte vor "katastrophalen Folgen für Menschen und den Planeten" und forderte "sofortige, schnelle und umfassende Verringerungen der Treibhausgasemissionen".

US/Lagerbestände Juli +0,5%; (PROG: +0,5%) gg Vm

