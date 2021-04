Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Panetta will sehr günstige Finanzierungsbedingungen über Krise hinaus

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta deutlich über die Dauer der "Pandemie-Periode" hinaus für sehr günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Bei einer Konferenz sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext, dies sollte angesichts der bis zum Ende des Prognosehorizonts zu niedrigen Inflation unstrittig sein. Der Euroraum müsse zu dem vor der Krise bestehenden Wachstumspfad zurückgeführt werden, es müsse für ein "gesundes Inflationsniveau" gesorgt werden.

Bundesregierung hebt BIP-Prognose 2021 auf 3,5 Prozent an - Kreise

Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem höheren Wirtschaftswachstum als zunächst erwartet. Für 2021 soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun um 3,5 Prozent steigen, wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr. Im Januar war die Regierung noch von 3,0 Prozent ausgegangen. Im Vorjahr war die Wirtschaftsleistung infolge der Corona-Krise um 5,0 Prozent eingebrochen.

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im März nur leicht

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März schwächer als erwartet gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wuchsen die Orders gegenüber dem Vormonat nur um 0,5 Prozent. In zehn der vergangenen elf Monate sind diese Orders damit gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg um 2,2 Prozent gerechnet.

Belgiens Geschäftsklima im April besser als erwartet

Das belgische Geschäftsklima hat sich im April deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index auf plus 4,4 (März: minus 1,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf plus 2,0 prognostiziert. Den Angaben zufolge beruhte der Indexanstieg auf einer breiten Besserung des Geschäftsklimas.

Merkel kündigt Erleichterungen für Geimpfte und Genesene an

Gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene sollen laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Erleichterungen für Angebote wie Friseurbesuche oder "Click and meet" im Einzelhandel geniessen. "Es ist evident, dass Kontaktpersonen ersten Grades, die doppelt geimpft sind, 14 Tage später keine Quarantäne mehr antreten müssen", sagte Merkel nach einer Konferenz mit den Länderchefs. "Und es ist auch klar, dass da, wo als Zugangsberechtigung... Schnelltests erwartet werden, Geimpfte und Genesene diese Tests nicht beibringen müssen."

Laschet hält Söder für vertrauenswürdigen Wahlkampf-Partner

CDU-Chef Armin Laschet setzt im Wahlkampf auf die Unterstützung von seinem früheren Rivalen um die Unionskanzlerkandidatur. Auf die Frage, ob CSU-Chef Markus Söder trotz andauernder Kritik an ihm noch immer ein vertrauenswürdiger Partner sei, sagte Laschet: "Ja, auf jeden Fall. Wir werden den Wahlkampf zusammen begehen." Man habe "auch sehr viele Übereinstimmungen" und werde ein gemeinsames Programm für die Bundestagswahlen im Herbst aufstellen, sagte Laschet nach Beratungen der CDU-Spitzengremien.

SPD fordert Preissignal für Atomkraft in der EU

Die SPD will die Nutzung von Atomkraft in der EU mit einem Preis versehen, um Wettbewerbsverzerrungen während der Energiewende zu verhindern. Wenn die Nutzung der Atomkraft durch Staaten wie Frankreich nicht adäquat bepreist werde, "entsteht eine fatale Wettbewerbsverzerrung", schreiben SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch und der Chef der Naturfreunde Deutschlands, Michael Müller, in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online . "Als wichtigen Zwischenschritt brauchen wir analog zur CO2-Bepreisung ein Preissignal für Atomkraftwerke, das die immensen Folgekosten und Risiken der Atomkraft abbildet."

Bundesregierung: Keine Regelungslücke bei Besteuerung von Kryptowährungen

Die Bundesregierung sieht keine Regelungslücke bei der Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen. Das geht aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, wie der Bundestags-Pressedienst mitteilte. Einkünfte aus Kryptowährungen, die im Betriebsvermögen erzielt würden, unterlägen den Steuerregeln für Gewinneinkünfte, schreibt die Bundesregierung demnach.

Laschet will Modernisierungsjahrzehnt mit Hilfen für Start-ups

Die CDU will die Gründerszene in Deutschland mit einem guten Investitionsklima und einem "bürokratiefreien" ersten Jahr befeuern, erklärte CDU-Chef Armin Laschet. Als Kanzlerkandidat der Unionsparteien wolle er im Bundestagswahlkampf für ein "Modernisierungsjahrzehnt" eintreten. Die Spitzen-Gremien der CDU hatten sich zuvor mit Gästen aus der Start-up-Szene darüber beraten, wie die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden können, um Unternehmensgründungen zu erleichtern.

Deutschland und China wollen beim Klimaschutz enger kooperieren

Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit beim Klima- und Umweltschutz vertiefen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten nach Angaben des Bundesumweltministeriums Ressortchefin Svenja Schulze (SPD) und ihr chinesischer Kollege Huang Runqui. Die beiden führten demnach auch ein "ausführliches Gespräch zu aktuellen Klimaschutzthemen".

EU-Kommission verklagt Astrazeneca wegen Lieferverzögerungen

Wegen massiver Lieferverzögerungen hat die EU den Impfstoffhersteller Astrazeneca verklagt. Die EU-Kommission habe am Freitag rechtliche Schritte gegen das britisch-schwedische Unternehmen eingeleitet, sagte ein Sprecher am Montag. Die Klage erfolgt demnach auch im Namen aller 27 Mitgliedstaaten. Die EU werfe Astrazeneca einen Verstoss gegen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag mit Blick auf die Lieferung des Impfstoffs vor, sagte der Sprecher.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz März Defizit 4,0 Mrd USD (Feb: Defizit 2,3 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen März 6,9 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 39,3 Mrd USD

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 13:06 ET (17:06 GMT)