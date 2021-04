https://youtu.be/fuMNzLosVPk

Kann man bereits nach den ersten Monaten eine Handschrift von Biden erkennen? Heute zu Gast ist Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie. Er wirft einen Blick über den Pazifik und auf was sich in den ersten Wochen und Monaten in den USA unter der neuen Regierung von Joe Biden tut. Im Gespräch mit David Kunz, COO der BX Swiss AG, erklärt Alexander Berger, warum Bidens Programm «Buy American» gar nicht so weit entfernt von «America First» ist.

Alexander Berger: Zeit für Veränderung – Kann man Bidens Handschrift bereits erkennen? | BX Swiss TV