Georgia will Wahlergebnisse noch im Tagesverlauf vorlegen

Im US-Bundesstaat Georgia soll das Ergebnis der Präsidentschaftswahl noch im Tagesverlauf feststehen. Innenminister Brad Raffensperger sagte, er hoffe das Ergebnis noch am Mittwoch nennen zu können. "Im Moment haben wir etwa 200.000 Stimmzettel übrig, die nach dem Briefwahlverfahren ausgezählt werden müssen", sagte er. "Und es gibt auch etwa 40.000 bis 50.000 vorzeitig abgegebene Stimmen, die ausgezählt werden müssen." Präsident Donald Trump liegt in Georgia mit etwa 100.000 Stimmen vor seinem Herausforderer Joe Biden.

Gouverneur von Pennsylvania: Ergebnis womöglich nicht am Mittwoch

Die Wahlergebnisse im möglicherweise entscheidenden US-Bundesstaat Pennsylvania werden möglicherweise auch am Mittwoch nicht feststehen. Gouverneur Tom Wolf verwies auf den hohen Aufwand und die zusätzliche Zeit, die benötigt werde, Millionen von Briefwahlzetteln in diesem Bundesstaat zu zählen. Der demokratische Politiker bezeichnete Genauigkeit bei der Auszählung als vorrangig. "Wir dürfen keine Fehler machen, unsere Demokratie wird bei dieser Wahl auf die Probe gestellt", sagte er vor Journalisten. Die oberste Wahlleiterin des Bundesstaates, Kathy Boockvar, sagte am Mittwoch, dass in Pennsylvania mindestens 2,6 Millionen Briefwahlzettel abgegeben worden seien. Viele Mitarbeiter arbeiteten rund um die Uhr an der Auszählung.

Biden will bis zur Auszählung der letzten Stimmen um Wahlerfolg kämpfen

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will bis zur Auszählung der letzten Stimmen um einen Wahlerfolg kämpfen. "Wir werden nicht ruhen, bis nicht alle Stimmen ausgezählt sind", schrieb Biden am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter. Amtsinhaber Donald Trump hatte zuvor angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen. Bidens Wahlkampfteam wies die Aussagen als "skandalös" und "beispiellos" zurück.

Trump spricht von angeblichem "Verschwinden" republikanischer Wählerstimmen

US-Präsident Donald Trump hat ein angebliches "Verschwinden" republikanischer Wählerstimmen bei der Präsidentschaftswahl angeprangert. Am Dienstagabend habe er in vielen Schlüsselstaaten noch einen "soliden" Vorsprung vor seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten gehabt, schrieb Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Online-Dienst Twitter. Über Nacht sei dieser Vorsprung dann "auf zauberhafte Weise" verschwunden; stattdessen seien "Überraschungsstimmen" ausgezählt worden. Die Entwicklung bei der Stimmauszählung sei "äusserst merkwürdig", erklärte Trump.

Johnson-Sprecher: Enge US-Beziehungen unabhängig von Wahlsieger

Grossbritannien setzt ungeachtet des Wahlausgangs in den USA auf eine weiterhin enge Partnerschaft mit Washington. "Die USA sind unsere engsten Verbündeten", sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Mittwoch in London. Die transatlantischen Beziehungen seien stark und blieben stark, "welcher Kandidat auch die Wahl gewinnt". "Über Handel, Sicherheit, Geheimdienste, Verteidigung, Innovationen und Kultur arbeiten wenige Länder mehr zusammen", sagte der Sprecher.

Maas nach Corona-Kontakt erneut in Quarantäne - Test aber negativ

Aussenminister Heiko Maas hat sich am Mittwoch erneut in Quarantäne begeben. Am Montagabend hatte der SPD-Politiker Kontakt mit einem an Corona erkrankten Mitglied einer ausländischen Delegation. Ein erster PCR-Test sei am Mittwoch negativ verlaufen, teilte das Auswärtige Amt mit.

EZB/Schnabel: Häuserpreise im Euroraum sichtlich überbewertet

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat auf die negativen Nebenwirkungen der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hingewiesen. In einer Konferenz führte Schnabel den Anstieg der Häuserpreise und die Kosten der Banken durch den negativen Einlagensatz an. "Es gibt sichtbare Anzeichen für eine Überbewertung der Hauspreise im Euroraum als Ganzem, vor allem in den Metropolregionen", sagte Schnabel laut vorab verbreitetem Redetext. Die EZB habe bei ihren Zuhörveranstaltungen (ECB Listens) gelernt, dass die Menschen besorgt über die Hauspreisinflation seien. Zwar spielten beim Anstieg der Häuserpreise eine Reihe von Faktoren eine Rolle, doch habe auch die Geldpolitik einen signifikanten und dauerhaften Einfluss, sagte Schnabel.

EU-Staaten bestätigen Einigung für EU-weite Sammelklagen

Die Einführung von EU-weiten Sammelklagen ist erneut näher gerückt. Die EU-Staaten bestätigten am Mittwoch eine im Juni mit dem Europaparlament getroffene Einigung, wonach Verbraucher künftig überall in der EU gemeinsam juristisch gegen Unternehmen vorgehen können. Der Gesetzestext muss auch vom Parlament noch einmal bestätigt werden und könnte im Jahr 2023 in Kraft treten.

US-Rohöllagerbestände gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,998 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,32 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 8 Millionen Barrel ebenfalls eine Abnahme registriert worden.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Oktober 365.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben Oktober deutlich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat nur 365.000 Stellen. Analysten hatten dagegen ein Plus von 600.000 Jobs vorausgesagt. Im September waren unter dem Strich 753.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

Defizit in der US-Handelsbilanz sinkt im September

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im September gesunken, da sich die Exporte von dem durch die Pandemie verursachten globalen Wirtschaftsabschwung erholten, während das Wachstum der Importe nachliess. Das Defizit betrug 63,86 Milliarden Dollar nach revidiert 67,04 (vorläufig: 67,10) Milliarden im Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 63,60 Milliarden Dollar gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion Sep +2,6% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Sep +3,4% gg Vorjahr - IBGE

US/MBA Market Index Woche per 30. Okt +3,8% auf 838,2 (Vorwoche: 807,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 30. Okt -1,3% auf 301,2 (Vorwoche: 305,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 30. Okt +6,4% auf 3.949,8 (Vorwoche: 3.711,6)

