Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Über Entlassung Trumps aus Krankenhaus soll am Montag entschieden werden

Über eine mögliche Entlassung des mit Corona infizierten US-Präsidenten Donald Trump aus dem Krankenhaus soll noch am Montag entschieden werden. Die Entscheidung werde im Verlauf des Tages getroffen, sagte Trumps Stabschef Mark Meadows im Nachrichtensender Fox News. Der Gesundheitszustand des 74-Jährigen habe sich über die Nacht "verbessert". Meadows zeigte sich "optimistisch", dass der Präsident noch am Montag das Krankenhaus verlassen könne.

Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany ebenfalls mit Corona infiziert

Die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Kayleigh McEnany, ist ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. McEnany gab am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt, ein Corona-Test sei am Morgen positiv ausgefallen. Sie habe keine Symptome und begebe sich in Quarantäne.

Irland drohen wieder landesweite Corona-Ausgangssperren

Wegen steigender Corona-Infektionen droht Irland eine neue landesweite Ausgangssperre. Führende Vertreter der Regierung wollten am Montag mit ihrem Chef-Mediziner darüber beraten, nachdem Gesundheitsexperten am Sonntagabend empfohlen hatten, die höchste Stufe der Corona-Beschränkungen auszurufen - vergleichbar mit dem landesweiten Lockdown zu Beginn der Corona-Krise im März.

Schäuble ordnete Maskenpflicht für den Bundestag an

Ab Dienstag muss im Deutschen Bundestag ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble begründete die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen Gebäuden des Bundestages mit der Entwicklung der Corona-Pandemie. Nicht jeder sei einer vorherigen Aufforderung nachgekommen. Die Pandemie müsse "weiterhin sehr ernst" genommen werden, erklärte die Bundestagspressestelle.

Spahn drängt zu nachvollziehbaren innerdeutschen Reisebeschränkungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei allem Verständnis für die von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ausgesprochenen innerdeutschen Reisebeschränkungen zur Nachvollziehbarkeit gemahnt. Er könne "gut" verstehen, dass einige Bundesländer diese Regelung haben. Zuvor hatten die beiden Bundesländer aufgrund hoher Infektionszahlen für einzelne Berliner Bezirke eine 14-tägige Quarantänepflicht angeordnet.

Seibert wirbt für Corona-Regeln zur Verhinderung eines neuen Lockdowns

Regierungssprecher Steffen Seibert hat angesichts weiter steigender Infektionszahlen erneut zur Einhaltung der Corona-Massnahmen aufgerufen. Eine erneute Stilllegung des öffentlichen Lebens müsse verhindert werden.

Seibert: Heils Homeoffice-Plan erst in "Frühkoordinierung" im Kabinett

In der Bundesregierung ist weiterer Beratungsbedarf zu den von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegten Plänen für einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice offenbar geworden. "Das Bundesarbeitsministerium hat dem Kanzleramt einen Gesetzentwurf zur sogenannten Frühkoordinierung vorgelegt - das heisst, die förmliche Ressortabstimmung ist noch gar nicht eingeleitet", betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. Deshalb könne man sich zu konkreten Inhalten nicht äussern.

CDU-Politiker Friedrich Merz schliesst höhere Steuern nicht aus

Angesichts der hohen Schuldenaufnahme wegen der Corona-Krise kann sich der CDU-Politiker Friedrich Merz auch Steuererhöhungen vorstellen. Es sei in "der jetzigen Lage auch unseriös, Steuersenkungen anzukündigen oder Steuererhöhungen gänzlich auszuschliessen", sagte Merz, der um den CDU-Vorsitz kämpft, im Interview mit dem Handelsblatt.

CDU-Politiker Friedrich Merz lässt Kandidatur um Bundestagsmandat offen

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hält sich eine Kandidatur um ein Bundestagsmandat für die Wahl im kommenden Jahr offen. "Das werde ich nach dem Bundesparteitag entscheiden", sagte März im Interview mit dem Handelsblatt.

Zahl der Flüchtlinge in Deutschland erstmals seit 2011 zurückgegangen

Erstmals seit fast zehn Jahren ist die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge zurückgegangen. Mitte des Jahres lebten insgesamt 1,77 Millionen Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in Deutschland - dies waren 62.000 Menschen weniger als zum Jahresende 2019, wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte.

Euro-Finanzminister schlagen Niederländer Elderson für EZB-Direktorium vor

Die Finanzminister der Eurozone haben sich für die Berufung des Niederländers Frank Elderson in das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Er soll in dem sechsköpfigen Gremium Nachfolger des Luxemburgers Yves Mersch werden, dessen achtjährige Amtszeit am 14. Dezember endet, wie Eurogruppe mitteilte. Der 50-jährige Elderson ist derzeit Mitglied des Direktoriums der niederländischen Zentralbank.

Maas kritisiert bei Libyen-Konferenz Verstösse gegen Waffenembargo

Bei der internationalen Videokonferenz zum Konflikt in Libyen hat Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) anhaltende Verstösse gegen das Waffenembargo kritisiert. "Die militärische Unterstützung für die Konfliktparteien geht weiter", sagte Maas nach den Beratungen, die von der Bundesregierung und den Vereinten Nationen organisiert worden waren. "Solange es einen stetigen Zufluss an militärischem Gerät, an Waffen und Personal an die Konfliktparteien gibt, gibt es auch kein Entkommen aus der militärischen Sackgasse", warnte Maas.

Maas trifft am Dienstag Aussenminister Israels und der Emirate

Aussenminister Heiko Maas wird am Dienstag die Aussenminister von Israel und den Vereingten Arabischen Emiraten in Berlin zu einem historischen Treffen begrüssen. "Es ist eine grosse Ehre, dass der israelische und der emiratische Aussenminister Berlin als Ort für ihr historisches erstes Treffen gewählt haben. Die wichtigste Währung in der Diplomatie ist Vertrauen, und ich bin meinen beiden Kollegen auch persönlich dankbar, dass sie Deutschland dieses Vertrauen entgegenbringen", erklärte Maas.

Deutschland sagt Afghanistan 170 Millionen Euro Entwicklungshilfe für 2021 zu

Mit mehr als 170 Millionen Euro Entwicklungshilfe will Deutschland im kommenden Jahr Afghanistan unterstützen, erwartet dafür aber stärkere Reformbemühungen in dem Land. Das Geld solle für den "zivilen Wiederaufbau und die Verbesserung der Lebensbedingungen gerade der Ärmsten im Land" eingesetzt werde, erklärte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Altmaier will Förderlösung für Wasserstoff noch bis Monatsende

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will noch in diesem Monat eine Regelung vorlegen, mit der Strom für die Herstellung von grünem Wasserstoff von der Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) befreit werden kann. "Meine Zusage steht, dass wir in den nächsten drei Wochen eine entsprechende Lösung den Fraktionen des Deutschen Bundestages vorschlagen werden", sagte Altmaier.

Altmaier: In Russland lieber über Wirtschaft statt Aussenpolitik reden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wünscht sich in den Beziehungen mit Russland einen stärkeren Fokus auf die Wirtschaft statt auf die Aussenpolitik. Mit Blick auf die Corona-Krise sei es seine "grosse Hoffnung", dass es sehr schnell wieder einen Haushalt mit einer eingehaltenen Schuldenbremse gebe.

Regierung verteidigt Menschenrechts-Check gegen Kritik der Wirtschaft

Die Bundesregierung hat die Ergebnisse ihres Menschenrechts-Checks unter grossen Unternehmen gegen Kritik verteidigt. Beim Monitoring im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) habe es sich "um eine konsequente, umfassende und wirksame Überprüfung" gehandelt, "die strikt wissenschaftlichen Kriterien folgte", sagte der Leiter der Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung im Auswärtigen Amt, Michael Klor-Berchtold.

+++ Konjunkturdaten +++

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im September stärker als erwartet

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im September beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 57,8 (Vormonat: 56,9). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 57,0 prognostiziert.

Markit: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im September

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im September gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,6 von 55,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,6 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 54,6 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,3 von 54,6 Punkten im Vormonat.

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Aug revidiert auf 53,30 von 52,55

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)