ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der Anstieg der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. März alle Rekorde gebrochen. Im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stieg die Zahl der Anträge gegenüber der Vorwoche auf saisonbereinigter Basis um 3.001.000 auf 3.283.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 1.500.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 282.000 von ursprünglich 281.000.

Commerzbank erwartet zur Jahresmitte 19 Millionen US-Arbeitslose

Die Commerzbank rechnet damit, dass die Zahl der Arbeitslosen in den USA bis Mitte des Jahres um 13 Millionen auf 19 Millionen steigen wird - entsprechend einer Arbeitslosenquote von 11,5 (Februar: 3,5) Prozent. Die Prognose beruht nach Aussage der Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner auf der Annahme, dass die Beschäftigung im zweiten Quartal aufgrund der Corona-Krise ebenso stark wie die Wirtschaftsleistung schrumpfen wird, nämlich um knapp 8 Prozent.

China reduziert wegen Corona-Krise internationale Flugverbindungen drastisch

Aus Angst vor einer zweiten Corona-Infektionswelle reduziert China ab Sonntag die Zahl der internationalen Flugverbindungen drastisch. Chinesische Airlines dürften jedes Land pro Woche nur noch einmal anfliegen, teilte die zivile Luftfahrtbehörde mit. Auch ausländische Gesellschaften dürften nur noch einen Flug pro Woche nach China anbieten.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 2,1 Prozent

Die US-Wirtschaft ist vierten Quartal moderat gewachsen, bevor die grösste Volkswirtschaft der Welt im ersten Quartal einen abrupten Absturz erlebte. Das Wachstum der US-Wirtschaft betrug im vierten Quartal in dritter Veröffentlichung annualisiert 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Schon bei der zweiten Veröffentlichung war ein Plus von 2,1 Prozent genannt worden. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet.

Starker Anstieg von Coronavirus-Toten in New York

Die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York ist sprunghaft angestiegen. Die Zahl der Todesopfer wuchs binnen 24 Stunden um 100 auf 385, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte. Demnach wurden inzwischen mehr als 37.000 Infektionen bestätigt. Am Vortag waren es noch rund 30.000.

Gantz überraschend zum Parlamentspräsidenten in Israel gewählt

Im Machtkampf in Israel ist überraschend Benny Gantz zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt worden. Für den Rivalen von Noch-Regierungschef Benjamin Netanjahu stimmten am Donnerstag 74 Abgeordnete der Knesset, 18 votierten gegen ihn. Dabei erhielt Gantz viele Stimmen aus dem Lager Netanjahus, was auf eine mögliche Einigung der beiden Politiker auf eine Machtteilung hindeutete.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2020 14:00 ET (18:00 GMT)