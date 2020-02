ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der südsudanesische Präsident Salva Kiir und der Rebellenführer Riek Machar haben sich auf die Bildung einer Einheitsregierung am Samstag geeinigt. Er werde noch am Donnerstag die Regierung auflösen und Machar am Freitag zum Vize-Präsidenten ernennen, sagte Kiir nach einem Treffen der beiden Männer am Donnerstag und sprach von "Veränderungen, die Frieden bringen werden".

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Index der Frühindikatoren Jan +0,8% gegen Vormonat

Index der gleichlaufenden Indikatoren Jan +0,1% gegen Vormonat

Index der nachlaufenden Indikatoren Jan unverändert gg Vm

February 20, 2020 13:02 ET (18:02 GMT)