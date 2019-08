ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Wegen des bevorstehenden Brexit sind fast 100 internationale Unternehmen von Grossbritannien in die Niederlande umgezogen. 325 weitere Firmen hätten Interesse, ihren Standort in die Niederlande zu verlegen, teilte die niederländische Behörde für ausländische Investitionen (NFIA) am Montag mit. Die "wachsende Unsicherheit im Vereinigten Königreich" und die Aussicht auf einen ungeregelten EU-Austritt führten bei den Unternehmen zu einer "gravierenden Unruhe", erklärte NFIA-Chef Jeroen Nijland.

SPD-Wirtschaftsforum will Massnahmenbündel zum Klimaschutz

Das Wirtschaftsforum der SPD hat für das künftige Klimaschutzgesetz "ein sauber definiertes Massnahmenbündel aus Förderungen, CO2-Abgabe, Aufforstung und einer perspektivischen Ausweitung des EU-Emissionshandels (ETS)" gefordert. Hingegen lehnte der Unternehmerverband einen CO2-Mindestpreis ab, weil dieser das System des europäischen Emissionshandels konterkarieren würde. "Erfolgreicher Klimaschutz muss effektiv, zukunftsorientiert, wettbewerbs- und sozialverträglich sein", erklärte das geschäftsführende Präsidium des Wirtschaftsforums der SPD in einem Positionspapier zum Klimaschutzgesetz.

Umwelthilfe: Ministerien versagen beim Klimaschutz ihrer Gebäude

Die Bundesministerien haben laut einer Studie deutlichen Nachholbedarf beim Klimaschutz ihrer Gebäude. Nur vier Ressorts hätten sowohl einen Energieausweis vorgelegt als auch die zulässigen Grenzwerte für den Energieverbrauch eingehalten, wie eine Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ergab. Der Verein hatte 26 Ministerien und nachgeordnete Behörden untersucht. Nur die Ministerien für Forschung, Umwelt, Auswärtiges und Landwirtschaft bestanden den Klima-Check. Sie verbrauchten weniger als 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der Spitzenreiter, das Forschungsministerium, sei mit einem Energiebedarf von 36 Kilowattstunden sogar jetzt schon mit den Klimazielen von 2050 kompatibel.

Präsident Thaci setzt Parlamentswahl im Kosovo für den 6. Oktober an

Kosovos Präsident Hashim Thaci hat für den 6. Oktober vorgezogene Parlamentswahlen angesetzt. Das teilte das Präsidialamt am Montag in der Hauptstadt Pristina mit. Das bisherige Parlament hatte in der vergangenen Woche seine Selbstauflösung beschlossen. Der Präsident musste daraufhin binnen 45 Tagen Neuwahlen ansetzen.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Leistungsbilanz Aug Defizit 9 Mrd USD (Juli: Defizit 2,9 Mrd USD)

Ausländische Direktinvestitionen Aug 7,7 Mrd USD

Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 94,9 Mrd USD

