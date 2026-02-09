Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9136 -0.4%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’059 2.0%  Bitcoin 53’913 -1.5%  Dollar 0.7668 -1.2%  Öl 69.1 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Microsoft951692Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...

UDR Aktie 2989915 / US9026531049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 23:28:41

UDR, Inc. Reports Profitable Q4 And Increased Full-Year Earnings

UDR
31.75 EUR 0.09%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - UDR, Inc. (UDR), a U.S. multifamily real estate investment trust, on Monday announced strong financial results for the fourth quarter and full year of 2025. The company's performance was driven by gains on property sales and higher rental income.

For the three months ended December 31, 2025, UDR reported total revenues of $433.1 million, up from $422.7 million a year earlier. Rental income increased to $428.8 million from $420.4 million. Operating income surged to $277.7 million, compared to $66.3 million in the prior-year quarter, reflecting a $195.0 million gain on real estate sales.

Net income was $221.7 million, a significant improvement from the $6.2 million loss in the fourth quarter of 2024. Earnings per share were $0.67, up from a loss of $0.02 per share a year earlier.

For the full year, UDR's total revenues increased to $1.71 billion, up from $1.67 billion in 2024, supported by rental income of $1.70 billion, compared to $1.66 billion the previous year. Operating income rose to $553.6 million, from $284.6 million, aided by $242.9 million in gains on real estate sales.

Net income climbed to $372.9 million, up from $84.8 million in 2024, while diluted earnings per share increased to $1.13, compared to $0.26 a year earlier.

UDR closed Monday's trading at $37.75 up $0.20 or 0.53 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu UDR Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?