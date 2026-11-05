UDE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UDE liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UDE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.75 TWD. Im Vorjahresviertel hatte UDE 1.67 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat UDE 2.45 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.50 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch