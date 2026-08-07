UDE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UDE lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.43 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UDE ein EPS von 1.65 TWD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UDE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.22 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1.54 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch