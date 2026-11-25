Ucore Rare Metals präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ucore Rare Metals -0.250 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch