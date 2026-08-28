Ucore Rare Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ucore Rare Metals präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 CAD gegenüber -0.050 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch