UCHIYAMA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UCHIYAMA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

UCHIYAMA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.10 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat UCHIYAMA 7.78 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch