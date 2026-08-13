UCHIYAMA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UCHIYAMA stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 50.50 JPY. Im letzten Jahr hatte UCHIYAMA einen Gewinn von 9.86 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.13 Prozent zurück. Hier wurden 7.32 Milliarden JPY gegenüber 7.33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch