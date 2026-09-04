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04.09.2026 06:37:00
Uchida Yoko informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Uchida Yoko veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.24 JPY gegenüber 29.04 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 111.36 Milliarden JPY gegenüber 102.77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 253.23 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Uchida Yoko ein Gewinn pro Aktie von 199.45 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Uchida Yoko in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26.31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 425.73 Milliarden JPY im Vergleich zu 337.06 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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