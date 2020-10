UCAR : Déclaration des transactions sur actions propres

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe UCAR ((FR 0011070457 – ALUCR) déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom

de l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code

identifiant de

l'instrument

financier Volume total

journalier

(en nombre

d'actions) Prix pondéré

moyen

journalier

d'acquisition

des actions Marché UCAR 969500K8EPT7JBE7FP45 26/10/2020 FR0011070457 111 131 8,4 XOFF

Prochain rendez-vous

25 février 2021 : publication CA annuel 2020

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.