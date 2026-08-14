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14.08.2026 06:37:00
Ucal Fuel Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ucal Fuel Systems liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ucal Fuel Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 2.64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.720 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ucal Fuel Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.03 Milliarden INR im Vergleich zu 1.95 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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