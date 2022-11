UBS wirbt laut Verwaltungsratspräsident Credit Suisse nicht aktiv Kunden ab - UBS-Aktie im Minus

"Wir wollen nicht aktiv auf ihre Kosten profitieren", sagte Kelleher am Mittwoch an einer Bankenkonferenz in London.

Er sehe die Credit Suisse als "würdigen Konkurrenten" an, der gerade eine Krise durchlaufe, sagte Kelleher an der von der "Financial Times" organisierten Konferenz, wie das Wirtschaftsmedium online berichtete. Allerdings lebe man in einer Welt, wo Kunden ihre Gelder bewegen würden: "Wenn wir von Kunden proaktiv kontaktiert werden, lassen wir ihre Gelder entweder zu uns kommen oder sie gehen zu unseren US-Konkurrenten."

Die Credit Suisse-Aktien setzten derweil am Mittwoch ihren seit rund zwei Wochen anhaltenden Abwärtstrend fort. In einem insgesamt positiven Aktienmarkt waren die CS-Titel mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 2,822 Franken erneut mehr klar schwächste Titel im Bluechip-Index SMI. Mit einem Kurs von 2,816 Fr. markierten die Titel der zweitgrössten Schweizer Bank auch am Mittwochabend wieder ein neues Allzeittief. Die UBS-Aktie verlor derweil 0,72 Prozent auf 17,23 Franken.

Das Misstrauen der Investoren bezüglich einer Erholung der Bank äusserte sich auch in neuen Höchstwerten der "Credit Default Swaps" (CDS), also der Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall der Grossbank. Die 5-Jahres-CDS kletterten gemäss Daten von Reuters am Mittwoch auf neue Höchstwerte bei 409 Basispunkten, nachdem sie am Vorabend bei 407 Punkten geschlossen hatten. Zuletzt hatten die CDS Anfang Oktober auf ähnlichen hohen Niveaus notiert. Damals hatten in sozialen Medien Gerüchte um eine massive Schieflage der Grossbank die Runde gemacht.

Thiam verteidigt Leistungsausweis

Der frühere CS-CEO Tidjane Thiam verteidigte derweil an der "Financial Times"-Konferenz seinen Leistungsausweis bei der Credit Suisse im Hinblick auf die Debakel bei der Grossbank, die auf seinen Abgang gefolgt waren. "Ich war sehr streng und ich bin stolz darauf, dass nichts davon unter meiner Aufsicht geschehen ist", erklärte er.

Er selbst habe bereits 2016, in seinem zweiten Amtsjahr, zu einem "kulturellen Wandel" in der Bank aufgerufen, erklärte er. Kulturelle Angelegenheiten könnten nicht über Nacht gelöst werden. Zudem hätten einige Teile der deutschsprachigen Presse in Zürich eine "sehr toxische und wirksame Kampagne" gegen ihn gefahren.

Tidjane Thiam hatte die Führung der Credit Suisse 2015 vom US-Amerikaner Brady Dougan übernommen. Er musste im Februar 2020 zurücktreten und das Amt an Thomas Gottstein abgeben, nachdem ein Skandal um die Beschattung von ehemaligen Topmanagern während Monaten für negative Schlagzeilen gesorgt hatte.

