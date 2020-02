UBS wechselt Finanzchef der Vermögensverwaltungssparte aus

Zürich (awp/awp/sda/reu) - Die Grossbank UBS hat Todd Tuckner zum Finanzchef der Vermögensverwaltungssparte (Global Wealth Management) und der Region EMEA ernannt. Er folgt in dieser Funktion auf Markus Habbel, der sich entschieden habe, sich anderen Möglichkeiten zuzuwenden, wie es in einer internen Mitteilung der Bank hiess, die die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte.

Tuckner ist den Co-Chefs des Vermögensverwaltungsgeschäfts Iqbal Khan und Tom Naratil sowie EMEA-Chefin Sabine Keller-Busse unterstellt. Ein Sprecher der Bank bestätigte die Ernennung.

Khan hatte im Oktober die Co-Leitung der UBS-Vermögensverwaltungssparte übernommen. Der Manager, der zuletzt wegen der Beschattung durch seinen ehemaligen Arbeitgeber Credit Suisse in den Schlagzeilen geriet, gilt als Hoffnungsträger und will das Kerngeschäft des grössten Schweizer Geldhauses mit einem Umbau auf Vordermann bringen.

mk