UBS verdient im zweiten Quartal wegen Wertberichtigungen weniger als im Vorjahr - Aktie trotzdem stärker

Die UBS hat im zweiten Quartal 2020 in einem von der Corona-Pandemie geprägten Umfeld etwas weniger verdient als im Vorjahr.

Vor allem weitere Wertberichtigungen haben aufs Ergebnis geschlagen. Die Erwartungen des Marktes wurden allerdings klar übertroffen.

Unter dem Strich blieben der UBS in der Periode von April bis Juni 1,23 Milliarden US-Dollar, was einem Minus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht. Der Gewinn vor Steuern fiel mit 1,58 Milliarden Dollar um 10 Prozent tiefer aus. Ohne Wertberichtigungen für Kreditrisiken hätte der Vorsteuergewinn gar um 5 Prozent zugelegt, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Wegen des starken Einbruchs der Konjunktur respektive den eher düsteren Aussichten auch für die nächsten Quartale musste die Grossbank im zweiten Jahresviertel erneut hohe Wertberichtigungen tätigen. Zu den 268 Millionen aus dem ersten Quartal kam mit 272 Millionen ein ähnlich hoher Betrag dazu. Im gesamten ersten Halbjahr waren es somit 540 Millionen US-Dollar.

Mit 104 Millionen Franken fiel im zweiten Quartal ein relativ grosser Betrag auf das Schweizer Geschäft, wobei es sich hier vor allem um Wertberichtigungen im Unternehmenssektor handelt. Grundsätzlich tätigte die UBS im ersten Quartal vor allem Wertberichtungen aufgrund von Kreditausfällen, während im zweiten Quartal vor allem die Annahmen für das makroökonomische Umfeld zu höheren Wertberichtigungen führten.

Markterwartungen übertroffen

Der grösste Teil des Vorsteuergewinns stammt mit 880 Millionen Dollar (+1% zum Vorjahr) wie üblich aus der globalen Vermögensverwaltung (GWM) und damit dem Kerngeschäft. Einen grossen Teil trug aber auch die Investmentbank dazu bei, die mit einem Gewinn von 612 Millionen (+43%) positiv überraschte.

Im für die Bank ebenfalls wichtigen Schweizer Geschäft (P&C) blieb ein Gewinn von 229 Millionen Franken (-41%). Der grosse Rückgang wird mit vor allem mit den oben erwähnten Wertberichtigungen und mit rückläufigen Kreditkartengebühren und Erträgen aus Devisentransaktionen wegen des Lockdowns erklärt. Das Asset Management erzielte derweil einen Gewinn von 157 Millionen US-Dollar (+27%).

Mit den Gewinnzahlen übertraf die UBS die Schätzungen des Marktes: die AWP-Konsenswerte für den Rein- und Vorsteuergewinn lagen bei lediglich 0,93 Milliarden bzw. 1,28 Milliarden Dollar. Auch der Geschäftsertrag blieb mit 7,40 Milliarden etwas über den Prognosen. Die Erwartungen verfehlt wurden einzig im Schweizer Geschäft.

Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich insgesamt denn auch sehr zufrieden und kommentierte so: "Die starken Ergebnisse im zweiten Quartal und das ausgezeichnete erste Halbjahr bestätigen einmal mehr die Stärke, Widerstandsfähigkeit und Diversifizierung unseres integrierten Geschäftsmodells."

9 Milliarden Nettoneugeld

Von besonderer Bedeutung sind für den grössten Vermögensverwalter der Welt jeweils die neu zur Verwaltung zugeflossenen Gelder von Kunden. Nach Netto-Neugeldern von 12 Milliarden im ersten Quartal waren es im zweiten Quartal im Bereich Global Wealth Management weitere 9 Milliarden. Die bereinigte Nettomarge in der Vermögensverwaltung blieb stabil zum Vorjahresquartal bei 14 Basispunkten.

Die insgesamt verwalteten Vermögen legten in der Folge auch wegen der Erholung an den Aktienmärkten gegenüber dem Stand von Ende März klar zu. Sie beliefen sich per Ende Quartal auf 3'588 Milliarden nach 3'236 Milliarden Dollar per Ende März 2020.

Klar im grünen Bereich ist die Bank auch bezüglich Kapitalisierung: Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg auf 13,3 von 12,8 Prozent per Ende Quartal, die ungewichtete Leverage Ratio auf 3,92 von 3,84 Prozent.

Weitere Wertberichtigungen erwartet

Für die weitere Entwicklung gibt sich das UBS-Management angesichts der grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie vorsichtig. Wie sich die Situation weiter entwickeln werde, sei nach wie vor völlig offen. Die Bank hat denn auch unterschiedliche Szenarios für ihre Modelle ausgearbeitet, wobei das Basisszenario eine klare Erholung im nächsten Jahr zeigt, während das (als weniger wahrscheinlich eingeschätzte) Krisenszenario lediglich eine langsame Erholung mit Beginn spät im nächsten Jahr vorsieht.

Die Bank geht für sich selbst aber in jedem Fall davon aus, dass die Wertberichtigungen für Kreditverluste im zweiten Semester hoch bleiben werden, wenn auch nicht ganz so hoch wie im ersten Halbjahr. Der Grossteil der eigenen Kreditengagements konzentriere sich auf Kunden in der Vermögensverwaltung und in der Schweiz und weise ein hohe Qualität auf, lässt sie dazu verlauten.

Bald wieder Aktienrückkäufe?

Wegen des unsicheren Umfeldes und der generellen regulatorischen Vorgaben bezüglich Kapitalausstattung prüfe die Bank auch ihre Ausschüttungspolitik bzw. den Mix aus Bardividenden und Aktienrückkäufen, heisst es in der Mitteilung. Je nach Geschäftsentwicklung könnten im vierten Quartal gar die Aktienrückkäufe wieder aufgenommen werden.

Bekanntlich hat die Bank ihre Dividende für das vergangene Jahr auf Geheiss der Finma zweigeteilt. Der erste Teil wurde bereits ausbezahlt, der zweite Teil soll aus heutiger Sicht gegen Ende Jahr folgen.

Vorbörslich kommen die News gut an. Die UBS-Aktie wird im Handel von Julius Bär 2,7 Prozent höher gestellt.

So reagiert die UBS-Aktie

Die Aktien der UBS sind nach der Zahlenvorlage gesucht. Mit dem Ergebnis im zweiten Quartal wurden die Prognosen von Analysten klar übertroffen. Auch gab sich die Grossbank mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf aus Sicht des Marktes recht zuversichtlich. UBS legten schlussendlich im Schweizer Handel 2,62 Prozent auf 11,56 Franken zu. Auf Jahressicht betrachtet bewegen sich die Papiere der Grossbank im Mittelfeld der Blue Chips - mit einem Minus von 5,3 Prozent. Um den coronabedingten Einbruch im März auszumerzen, wäre noch ein gutes Stück Erholung nötig.

Die UBS musste im Berichtsquartal wegen der Coronakrise weitere Wertberichtigungen für Kreditrisiken tätigen und hat damit zwar weniger verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich fiel aber mehr Gewinn an als am Markt erwartet worden war.

Alles in allem handle es sich um einen "soliden" Zahlenkranz, schreibt Goldman Sachs in einem ersten Kommentar. Dazu hätte nicht zuletzt auch die Investmentbank beigetragen - auch wenn die Erträge in diesem Bereich nicht mit der US-Vergleichsgruppe mitgehalten hätten.

"Aus unserer Sicht sind die Kreditrückstellungen wichtig: Sie sind wesentlich geringer ausgefallen als von uns erwartet", schreibt zudem die ZKB. Auch hätten die Kundenvermögen positiv überraschend: Das Nettoneugeld sei insbesondere im Asset Management positiv ausgefallen, aber auch Global Wealth Management habe "gutes" Neugeld angezogen - "ein schwieriges Unterfangen für ein zweites Quartal".

Die UBS geht mit Blick in die Zukunft zwar davon aus, dass auch im zweiten Semester weitere Wertberichtigungen für Kreditverluste anfallen dürften. Diese sollten aber den Angaben zufolge unter dem Niveau der ersten sechs Monate bleiben. Die Aussage überrasche, so der zuständige ZKB-Analyst, "zumal die Konkurswelle erst ab Spätherbst zu beobachten sein dürfte". Er gehe derzeit insgesamt jedoch von einer Schätzungserhöhung von 3 bis 5 Prozent aus.

Positiv heben die Analysten von Goldman Sachs auch die Kapitalisierung hervor: Die harte Kernkapitalquote ist im zweiten Quartal um 50 Basispunkte auf 13,3 Prozent angestiegen.

Und Vontobel zeigt sich angetan über Aussagen zur Kapitalrückführung: Sollten die Aktienkäufe bereits im vierten Quartal wieder aufgenommen werden, wäre das eine positive Überraschung, schreibt der Analyst. Das Geschäftsmodell der UBS und das Risikoprofil seien insgesamt attraktiver als das vieler globaler Wettbewerber.

uh/ys

Zürich (awp)