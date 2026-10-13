UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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13.10.2026 07:13:43
UBS-Urgestein geht in Pension
UBS-Manager und Spezialist für das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern tritt Ende Oktober in den Ruhestand. (Bild: zVg)">
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert bei der UBS verabschiedet sich Claudio Scarfone in den Ruhestand. Der langjährige Verantwortliche für das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern gehört zu den erfahrensten Kennern dieses für die Grossbank wichtigen Kundensegments.
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Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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