UBS-Urgestein geht in Pension

UBS-Manager und Spezialist für das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern tritt Ende Oktober in den Ruhestand. (Bild: zVg)">

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert bei der UBS verabschiedet sich Claudio Scarfone in den Ruhestand. Der langjährige Verantwortliche für das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern gehört zu den erfahrensten Kennern dieses für die Grossbank wichtigen Kundensegments.