UBS und Baloise wollen im Immobilienbereich zusammenarbeiten - Aktien höher

Das neue gemeinsame "Home & Living"-Ökosystem solle wesentliche Bedürfnisse von Immobilienbesitzenden von der Finanzierung über die Absicherung bis hin zum Unterhalt abdecken, wie UBS und Bâloise am Mittwoch mitteilten.

Grundlage der Partnerschaft sollen die Hypothekenvermittlungs-Plattformen "Atrium" und "key4" von UBS sowie die "Home"-Initiativen von Bâloise sein, wie Bâloise in der Mitteilung weiter schreibt. Dazu sollen bereits bestehende und etwaige neue Firmenbeteiligungen beider Unternehmen sowie mögliche weitere Partnerschaften mit Drittparteien kommen.

Die beiden Unternehmen kooperieren laut den Angaben bereits im Bereich der Vermittlung von Hypotheken für Renditeliegenschaftenn. Nun wolle die Bâloise mit der strategischen Partnerschaft auch ihr Hypothekarangebot ergänzen.

Der Basler Versicherer habe in den letzten Jahren stark in den Ausbau seines Ökosystems "Home" investiert, heisst es weiter. Dabei verweist er auf Kooperationen sowie Beteiligungen an Schweizer Startups wie Houzy, Devis, MOVU, Bubble Box oder Batmaid.

Die Aktien der beiden Versicherer notieren am Mittwoch beide auf grünem Terrain: Die Bâloise-Aktie legt im Schweizer Handel zwischenzeitlich 0,68 Prozent auf 145,60 CHF zu, während es für die UBS-Titel 0,79 Prozent auf 14,10 CHF nach oben geht.

Basel (awp)