UBS- und American Express-Aktien uneins: Swisscard-Eigentümer CS und Amex führen Vertrag nicht fort

Die Credit Suisse und American Express haben die Kreditkartenherausgeberin informiert, dass die Anteilseigner-Vereinbarung nicht erneuert werden solle.

Unmittelbar habe das jedoch keine Auswirkungen auf Karteninhaber, Händler oder Partner, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Swisscard AECS GmbH ist ein Joint Venture von Credit Suisse Schweiz und American Express Swiss Holdings, die je 50 Prozent halten.

Mit den Anteilseignern würden Optionen für die zukünftige strategische Ausrichtung geprüft, so Swisscard. Dazu gehörten auch Anpassungen der Eigentümerstruktur, welche konform mit den Geschäftsbedingungen der ausstehenden ABS-Notes (Asset-Backed-Security) seien. Wenn weitere Informationen bekannt sind, würden die Herausgeber darüber berichten.

Am vorgesehenen Rückkaufdatum, dem 17. Juni, werde die Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG planmässig die von ihr begebenen ABS-Bonds im Wert von 200 Millionen Franken vollständig zurückkaufen, so Swisscard weiter. Zudem würden keine weiteren ABS-Transaktionen platziert, womit sich die Summe der ausstehenden und von Swisscard-Vehikeln begebenen ABS-Notes auf 400 Millionen reduziere.

Entscheid bis Ende Jahr

Ob die Ankündigung im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS steht, ist nicht klar. Auch ob die nunmehr einzige hiesige Grossbank damit aus dem Swisscard-Geschäft aussteigen wird, ihren Anteil reduziert oder ob lediglich die Konditionen des Vertrags angepasst werden, liess die Grossbank auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Montag offen.

"Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit Swisscard und American Express", sagte ein UBS-Sprecher am Montag lediglich. Die Gruppe gehe davon aus, dass vor Ende 2024 weiter informiert werden könne.

Die UBS hatte die Credit Suisse im vergangenen Jahr übernommen und rechnet mit einer Fusion der hiesigen Ländergesellschaften - UBS Switzerland und CS Schweiz - im dritten Quartal 2024. Danach soll die CS Schweiz 2025 schrittweise in die UBS-Systeme überführt werden.

American Express schätze die Swisscard-Kunden, hiess es zudem vom US-Kreditkartenanbieter. Und: "Wir prüfen derzeit Möglichkeiten für die Zukunft unseres Geschäfts in der Schweiz." Es werde informiert, sobald das Unternehmen mehr Klarheit habe.

Die UBS-Aktie notiert via SIX zwischenzeitlich unverändert bei 28,49 Franken. Für die Papiere von American Express geht es im NYSE-Handel zwischenzeitlich 1,18 Prozent abwärts auf 237,17 US-Dollar.

Bantleon kauft Mehrheit an Credit Suisse Investment Partners

Der deutsch-schweizerische Asset Manager Bantleon baut sein Anleihenmanagement aus. Er kauft von der Credit Suisse bzw. der UBS deren Anteil von 62 Prozent an Credit Suisse Investment Partners (CSIP). Ein entsprechender Vertrag wurde Ende Mai in Zürich unterzeichnet.

CSIP verwaltet Wandelanleihen-Fonds mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Schweizer Franken in vier Publikumsfonds und einem Einanlegerfonds. Künftig werde die Gesellschaft unter dem Namen Bantleon Convertible Experts AG firmieren, teilte die beteiligten Parteien am Montag in separaten Communiqués mit.

Gemäss Bantleon bleiben die langjährigen Minderheitsaktionäre mit ihren 38 Prozent an Bord. Der übernommene 62%-Anteil der CS war derweil in der Asset Management Tochter der ehemals zweitgrössten Schweizer Bank untergebracht.

Durch die Übernahme, die laut den Angaben noch von der Schweizer Finanzbehörde Finma genehmigt werden muss, wächst das verwaltete Vermögen von Bantleon auf rund 24 Milliarden und das administrierte Vermögen auf rund 38 Milliarden Franken.

ys/uh

Zürich (awp)