UBS stellt Führungsspitze des Asset Managements neu auf - Rob Karofsky an die Spitze des US-Geschäfts?

Die Umstellung gehe mit einer Straffung des Produktangebots und einer Senkung der Kostenbasis einher, berichtet die Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit Bezug auf ein der Agentur vorliegendes internes Memo. Mehrere Führungskräfte der Sparte würden unter dem neuen Chef Aleksandar Ivanovic ausgetauscht.

In dem Memo beschreibe der Chef des Asset Managements von UBS 2024 als entscheidendes Jahr für die Integration der Credit Suisse in die UBS. Gleichzeitig kündigt Ivanovic an, er werde demnächst in einem Meeting für die Belegschaft über seine genauen Pläne informieren.

Die Mittelzuflüsse in der Branche würden sich zwar allmählich erholen, zitiert Bloomberg Ivanovic aus dem Memo. Es herrsche aber nach wie vor erheblicher Gegenwind. "Wir müssen auch noch die volle Auswirkung der Integration auf unsere Mittelzuflüsse und die Ertragsrate abwarten, während wir unser Produktangebot konsolidieren und die Kunden weiterhin unsere Fortschritte bewerten", so Ivanovic.

Ivanovic übernahm das Asset Management der UBS am 1. März von Suni Harford.

UBS will offenbar Rob Karofsky an die Spitze des US-Geschäfts setzen

Die Grossbank UBS soll laut einem Medienbericht darüber nachdenken, Investmentbank-Chef Rob Karofsky an die Spitze des gesamten US-Geschäfts zu setzen. Die Einzelheiten der Umstrukturierung stünden jedoch noch nicht definitiv fest, berichtet Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen.

Der Amerikaner würde laut den Plänen die Verantwortung für das wichtige Vermögensverwaltungsgeschäft im dem Land zusätzlich zu seinem Job als Chef der Investmentbank der UBS übernehmen, hiess es weiter. Iqbal Khan, der Leiter des globalen Wealth-Managements, würde sich demnach auf Märkte in Asien und dem Nahen Osten konzentrieren, so der Bericht.

Damit würde laut Bloomberg die frühere Position von Tom Naratil gewissermassen "wiederbelebt". Naratil war bis Herbst Co-Präsident von Global Wealth Management und Präsident von UBS Americas. Auch er hatte die globale Vermögensverwaltung zusammen mit Khan geleitet.

Ein Sprecher von UBS lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

AWP