UBS sich muss im Prozess um "Bulgarian Connection" anstelle der CS verantworten

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während auch der deutsche Leitindex nach einem weiteren Rekordhoch zurückfällt. Die US-Börsen dürften zum Handelsbeginn am Dienstag ebenfalls Verluste verbuchen. Unterdessen ging es an den Börsenplätzen in Fernost nach unten.