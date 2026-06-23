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23.06.2026 17:52:00
UBS setzt Zeichen am Anleihemarkt mit Rückzahlung von Hybridkapital - Aktie im Minus
UBS plant, die ausstehenden Tier-1-Anleihe im Umfang von 750 Millionen Dollar am 29. Juli 2026 und damit am erstmöglichen Termin zurückzuzahlen.
Die UBS-Aktie zeigte sich an der SIX schliesslich 1,14 Prozent schwächer bei 40,88 Franken.
awp-robot/rw
Zürich (awp)
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