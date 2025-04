UBS schliesst Integration der indischen CS-Dienstleister ab

Zürich/Mumbai (awp) - Die Grossbank UBS hat in Indien die Integration der verschiedenen Credit Suisse-Dienstleistungsgesellschaften in ihre Gesellschaft UBS Business Solutions abgeschlossen. Damit sei ein Team von 24'000 Personen unter eine einheitlichen Struktur zusammengeführt worden, schreibt die Grossbank in Mitteilung.

Indien sei eine der grössten Standorte für die Grossbank mit rund 16 Prozent des weltweiten Personalbestands, heisst es in der Anfang April in Indien publizierten UBS-Mitteilung. Der Standort Indien vereinige Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Operations, Personalwesen, Finanzen, Recht, Compliance, Risiko und Beschaffung.

Die Integrationsschritte begann im Mai 2023. Sie umfasste die in Mumbai und Pune tätigen Gesellschaften Credit Suisse Services (India), Credit Suisse Business Analytics (India) und Credit Suisse Services Pune, die nun in die UBS Business Solutions India integriert wurden.

