UBS sagt Corona-Kredite für Schweizer KMU von mehr als 2,5 Milliarden Franken zu

Die UBS hat bisher Kredite von mehr als 2,5 Milliarden Franken für wegen der Corona-Pandemie in Not geratene Schweizer KMU gesprochen.

Bis zum vergangenen Freitag seien über 21'000 Anträge bearbeitet worden, teilte die Grossbank am Dienstag anlässlich der Zahlen zum ersten Quartal mit.

Man befürworte die Notmassnahmen des Bundesrats, um gemeinsam mit anderen Schweizer Banken die Wirtschaft zu unterstützen. Wie bereits früher kommuniziert, will die UBS auf allfällige Gewinne aus diesen Krediten verzichten und schweizerischen Hilfsprojekten zugunsten der Gemeinschaft spenden.

Wie ebenfalls bereits bekannt, will die Bank 30 Millionen US-Dollar für diverse Covid-19-Hilfsprojekte spenden und damit Regionen, in denen sie tätig ist, unterstützen. Zudem haben die Mitglieder der Konzernleitung beschlossen, über die nächsten sechs Monate 50 Prozent ihres Gehalts zugunsten von Hilfsmassnahmen zu spenden, wie es in der heutigen Mitteilung heisst. Konzernchef Sergio Ermotti hatte dies in dieser Art bereits Anfang April in einem Interview angekündigt.

Das Ausmass der Herausforderung verlange "eine enorme kollektive Anstrengung", und die UBS wolle ihren Beitrag dazu leisten. Auch die eigenen Mitarbeiter würden unterstützt: Mehr als 95 Prozent von ihnen könnten von zu Hause arbeiten. Eltern, die Kinder betreuen, oder Mitarbeiter mit anderweitigen Bedürfnissen erhielten "zusätzliche Flexibilität".

