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18.09.2026 09:33:54

UBS-Präsident Kelleher: «Wir können damit leben»

UBS
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Giorgio Pradelli (rechts), Marcel Rohner (Mitte) mit Moderator Reto Lipp. (Bild: SBVg)

Am Morgen vertagte der Ständerat den Entscheid über die künftige Regulierung der UBS, am Nachmittag signalisierte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Bankiertag in St. Gallen erstmals deutlich, dass die Grossbank einen 50:50-Kompromiss akzeptieren könnte. Gleichzeitig warnt er davor, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der UBS aufs Spiel zu setzen.

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.1826 8.14 157436898
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