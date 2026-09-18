UBS-Präsident Kelleher: «Wir können damit leben»

Am Morgen vertagte der Ständerat den Entscheid über die künftige Regulierung der UBS, am Nachmittag signalisierte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Bankiertag in St. Gallen erstmals deutlich, dass die Grossbank einen 50:50-Kompromiss akzeptieren könnte. Gleichzeitig warnt er davor, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der UBS aufs Spiel zu setzen.