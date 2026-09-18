UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 09:33:54
UBS-Präsident Kelleher: «Wir können damit leben»
Am Morgen vertagte der Ständerat den Entscheid über die künftige Regulierung der UBS, am Nachmittag signalisierte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher am Bankiertag in St. Gallen erstmals deutlich, dass die Grossbank einen 50:50-Kompromiss akzeptieren könnte. Gleichzeitig warnt er davor, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der UBS aufs Spiel zu setzen.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:41
|Schweiz: Grossbank UBS droht mit Wegzug (Spiegel Online)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)