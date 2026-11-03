UBS: Moody's bestätigt "Aa2"-Kreditrating - Ausblick weiter "stabil"

Zürich (awp) - Moody's hat das langfristige Emittentenrating der UBS bei "Aa2" mit stabilem Ausblick bestätigt. Auch bleiben alle Ratings und Einschätzungen für die UBS Group und UBS Europe gleich.

Die Bewertung bleibe basierend auf den Finanzdaten der Grossbank unverändert: Für Inhaber vorrangiger Anleihen sei im Falle eines Ausfalls nur ein geringer Verlust zu erwarten, teilte die Ratingagentur in der Nacht auf Dienstag mit. Gleichzeitig geht Moody's weiterhin von einer geringen Wahrscheinlichkeit einer staatlichen Unterstützung durch die Schweizer Regierung aus.

Die UBS habe solide Risikokontrollen, eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung sowie ein geringes Kreditrisiko. Auch würde eine breite geografische Aufstellung sowie eine Diversifizierung in den Geschäftsbereichen externe Risiken abfedern.

ys/to