UBS mit bestem Jahresergebnis seit 15 Jahren

Zürich (awp) - Die UBS hat 2021 ordentlich Kasse gemacht und will daher in diesem Jahr deutlich mehr an die Aktionäre ausschütten. Gleichzeitig wird in weiteres Wachstum investiert. Die Investoren an der Börse zeigten sich begeistert.

Dabei musste die Grossbank im letzten Quartal 2021 für den Prozess in Frankreich zusätzlich Rückstellungen in Höhe von 650 Millionen Euro verbuchen. Im Dezember war die UBS bekanntlich auch in zweiter Instanz vom Berufungsgericht in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Das Gericht verlangt eine Zahlung von insgesamt 1,8 Milliarden Euro, wogegen die UBS erneut Berufung eingelegt hat. Insgesamt sind nun aber immerhin 1,1 Milliarden Euro für den ungelösten Rechtsfall in den Büchern zurückgestellt.

Trotz der Rückstellung übertraf die Bank mit einem Gewinn von 1,35 Milliarden US-Dollar (-18% zum Vorjahr) die Markterwartungen deutlich. Und im Gesamtjahr schaffte sie mit 7,46 Milliarden (+14%) sogar das beste Ergebnis seit 2006. Damals, also vor der Finanz- und Subprime-Krise, hatte die grösste Schweizer Bank gar über 12 Milliarden Franken verdient.

Die Aktionäre dürfen sich auf eine höhere Dividende von 0,50 Dollar pro Aktie freuen. Analysten hatten im Durchschnitt mit lediglich 39 Cents gerechnet. Auch bei der Kapitalrückführung in Form von Aktienrückkäufen geht die UBS deutlich weiter als im vergangenen Jahr. Nach 2,6 Milliarden Dollar 2021 sollen in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar zurückgekauft werden.

Neue Chance Wealthfront

Auch ein Zeichen, dass die Bank bei Kunden weltweit gut ankommt und beharrlich akquiriert hat, ist der hohe Neugeldzufluss von über 100 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Die verwalteten Vermögen belaufen sich mittlerweile auf 4,6 Billionen Dollar und sollen mittelfristig auf über 6 Billionen anwachsen.

Um das zu schaffen, will die Grossbank mehr Geld in Technologie stecken und künftig auf der ganzen Welt auch ein digitaler Vermögensverwalter sein. So sollen vor allem auch junge wohlhabende Neukunden erreicht werden. In diesem Zusammenhang wurde in den USA erst kürzlich der digitale Vermögensverwalter Wealthfront übernommen.

Dabei lerne man auch aus früheren Fehlern, sagte UBS-Chef Ralph Hamers an einer Telefonkonferenz am Dienstag. 2018 war die UBS mit der digitalen Vermögensverwaltung in Grossbritannien namens SmartWealth gescheitert und hatte diese nach weniger als zwei Jahren wieder eingestampft. Man habe vielleicht zu früh zu sehr auf Gewinn fokussiert, sagte Hamers. Bei Wealthfront liege der Fokus nun zunächst erst einmal auf dem Wachstum und auf Skalierung - mit allen nötigen Investitionen.

Ausserdem sei Wealthfront kein reiner Robo-Advisor, betonte der CEO. Bei diesen Anbietern handle es sich mehr und mehr um eine vollständige Bank, die auch Vermögensverwaltungs- und Investment-Banking-Dienstleistungen umfasst - einfach eben mit digitalen Kanälen.

Marktumfeld trübt sich ein

Auch im Rest der Welt will die UBS künftig vergleichbare Modelle wie bei Wealthfront anbieten. Das dort Gelernte solle später auch in anderen Regionen angewendet werden, so der CEO. Mit einer stärker skalierbaren Beratung verspricht sich die UBS auch Kostenersparnisse. Und auch insgesamt sollen die Strukturen innerhalb der Grossbank schlanker sowie die Arbeitsweise einfacher und flexibler werden.

Kurzfristig sieht sich die Bank allerdings mit hohen Unsicherheiten konfrontiert: ein sich eintrübendes Marktumfeld, geopolitische und Konjunktursorgen, Ungewissheit wegen der Coronapandemie mit Blick auf Lieferketten, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt sowie eine global anziehende Inflation. Es stelle sich die Frage, inwieweit das sich aktuell eintrübende Marktumfeld nicht doch Bremsspuren im Erfolgsausweis hinterlassen könnte, kommentierte ZKB-Analyst Michael Kunz.

Am Dienstag wurde der Aktienkurs jedoch von der Aussicht auf die höhere Kapitalrückführung beflügelt. Die UBS-Aktie legte um 8,0 Prozent auf 18,48 Franken zu und notiert damit auf dem höchsten Stand seit vier Jahren.

