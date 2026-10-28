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28.10.2026 06:54:27
UBS: Mehr Gewinn, Integrationsziele werden übertroffen
UBS-Gebäude am Zürcher Paradeplatz. (Bild: finews)">
Die Schweizer Grossbank erzielt im dritten Quartal einen deutlich höheren Reingewinn als im Vorjahr. Und beim Integrationsprozess zeichnet sich ab, dass die Kosteneinsparungen höher ausfallen.
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